Добровольцев в Великобритании повторно заразят COVID-19

Ученые Оксфордского университета проведут исследование повторных случаев заражения коронавирусом на добровольцах.

В эксперименте поучаствуют 64 человека в возрасте от 18 до 30 лет, уже переболевшие коронавирусной инфекцией. Их намеренно подвергнут повторному контакту с исходным штаммом SARS-CoV-2, впервые обнаруженным в Ухане. Добровольцев изолируют на 17 суток и будут наблюдать за реакцией их иммунной системы и, при необходимости, лечить. После этого они будут находиться под наблюдением в течение года.

Исследователи планируют выяснить, насколько и в каких случаях после перенесенного COVID-19 возникший иммунитет защищает от повторного заражения, а также какого количества вирусов достаточно для заражения.