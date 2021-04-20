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Коронавирус 2020

Добровольцев в Великобритании повторно заразят COVID-19

National Geographic Россия
20 апреля 2021
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Фото: pixabay.com
Всё ради науки.

Ученые Оксфордского университета проведут исследование повторных случаев заражения коронавирусом на добровольцах.

В эксперименте поучаствуют 64 человека в возрасте от 18 до 30 лет, уже переболевшие коронавирусной инфекцией. Их намеренно подвергнут повторному контакту с исходным штаммом SARS-CoV-2, впервые обнаруженным в Ухане. Добровольцев изолируют на 17 суток и будут наблюдать за реакцией их иммунной системы и, при необходимости, лечить. После этого они будут находиться под наблюдением в течение года.

Исследователи планируют выяснить, насколько и в каких случаях после перенесенного COVID-19 возникший иммунитет защищает от повторного заражения, а также какого количества вирусов достаточно для заражения.

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По словам профессора вакцинологии Хелен МакШейн, испытание «может помочь разработать тесты, которые могут точно предсказать, защищены ли люди после предыдущего заражения». 

За участие в эксперименте каждому добровольцу выплатят 5000 фунтов стерлингов. 

Возможность проведения подобных испытаний вызвала споры в британском сообществе; многие сомневаются в этичности эксперимента, в котором добровольцев подвергнут риску заражения относительно новым патогеном. Но сторонники эксперимента считают, что возможная польза от такого исследования перевешивает риски для участников.

Разрешение на намеренное заражение добровольцев COVID-19 было выдано ученым в феврале британским правительством. 

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