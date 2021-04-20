Добровольцев в Великобритании повторно заразят COVID-19

Ученые Оксфордского университета проведут исследование повторных случаев заражения коронавирусом на добровольцах.
В эксперименте поучаствуют 64 человека в возрасте от 18 до 30 лет, уже переболевшие коронавирусной инфекцией. Их намеренно подвергнут повторному контакту с исходным штаммом SARS-CoV-2, впервые обнаруженным в Ухане. Добровольцев изолируют на 17 суток и будут наблюдать за реакцией их иммунной системы и, при необходимости, лечить. После этого они будут находиться под наблюдением в течение года.
Исследователи планируют выяснить, насколько и в каких случаях после перенесенного COVID-19 возникший иммунитет защищает от повторного заражения, а также какого количества вирусов достаточно для заражения.
По словам профессора вакцинологии Хелен МакШейн, испытание «может помочь разработать тесты, которые могут точно предсказать, защищены ли люди после предыдущего заражения».
За участие в эксперименте каждому добровольцу выплатят 5000 фунтов стерлингов.
Возможность проведения подобных испытаний вызвала споры в британском сообществе; многие сомневаются в этичности эксперимента, в котором добровольцев подвергнут риску заражения относительно новым патогеном. Но сторонники эксперимента считают, что возможная польза от такого исследования перевешивает риски для участников.
Разрешение на намеренное заражение добровольцев COVID-19 было выдано ученым в феврале британским правительством.