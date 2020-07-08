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Коронавирус 2020

Дональд Трамп запустил процедуру выхода США из ВОЗ

National Geographic Россия
08 июля 2020
Дональд Трамп
Президент Соединенных Штатов направил генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.

Во вторник, 7 июля, США начали формальную процедуру выхода из ВОЗ. Процедура предусматривает уведомление об этом не менее чем за год, поэтому фактический и формальный выход США из организации состоится 6 июля 2021 года. Кроме того, в случае проигрыша Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре его решение может быть отменено новым избранником.

По словам официального представителя ООН Стефана Дюжаррика, в соответствии с условиями, установленными при создании ВОЗ в 1948 году, Соединенные Штаты могут покинуть организацию, однако им придется выполнить оставшиеся финансовые обязательства, которые оцениваются в 200 миллионов долларов.

В конце мая Трамп заявил, что Китай осуществляет «полный контроль» над ВОЗ, и обвинил орган ООН в неспособности осуществить реформы. Президент США также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.

По данным на 8 июля, в США выявлено 3 097 084 зараженных коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии погибли 133 972 человека.

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