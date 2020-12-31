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Коронавирус 2020

Доступ на Красную площадь будет ограничен в новогоднюю ночь

Интерфакс
31 декабря 2020
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Фото: Wikimedia Commons
Столичные власти пошли на подобные меры из-за пандемии COVID-19.

Доступ граждан на Красную площадь Москвы в новогоднюю ночь будет ограничен из-за COVID-19, предупредил столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 часов 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен», — сообщили в департаменте.

В департаменте напомнили, что в связи с пандемией коронавируса и действием в городе режима повышенной готовности, общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены.

«Просим проявить понимание и воздержаться в период новогодних каникул от посещения мест с массовым пребыванием людей», — добавили в департаменте.

ГУМ-Каток, расположенный на Красной площади, будет работать 31 декабря до 19:00.

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