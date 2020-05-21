Эффективность вакцины, штаммы, попавшие в Россию, и другие новости о коронавирусе
По данным на 21 мая, в мире подтверждено 5 104 372 случая коронавирусной инфекции и 330 094 летальных исхода. Выздоровели 2 036 535 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 8 849 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 127 летальных исходов, выздоровели 7289 человек.
Всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что накапливающийся объем больных в стационарах и реанимациях создает нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность в столице. По словам градоначальника, смертность от COVID-19 в мае растет по сравнению с апрелем.
14 регионов приняли решение о смягчении ограничений в связи с коронавирусом в рамках первого этапа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер подчеркнул, что выходить из режима ограничений нужно предельно осторожно, а люди должны продолжать сохранять социальную дистанцию и применять средства индивидуальной защиты.
Вывозной рейс из индийского Тривандрума (штат Керала) забрал 110 россиян, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров.
Федоров отметил, что самолет привез в Индию из России 104 индийских гражданина, в основном студентов, застрявших из-за ограничений на перемещение, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Самолет вылетел в Калькутту (штат Западная Бенгалия) где должен забрать еще около 100 человек, после чего направится в Екатеринбург и Москву. Это первый подобный рейс, организованный из Тривандрума.
По данным российского посольства, с момента введения ограничений на международные полеты, Индию покинули более 3000 россиян. Следующих вывозных рейсов в стране ожидают более 2,5 тысяч российских граждан.
Коронавирус в мире
Коронавирус нанес тройной урон глобальному человеческому развитию, оказав негативное влияние одновременно на здравоохранение, образование и доходы людей во всем мире, и этот индекс впервые с начала отслеживания, как ожидается, покажет отрицательные значения, говорится в докладе Программы развития ООН.
В докладе о человеческом развитии, опубликованном 20 мая, оценивается показатель, который определяется сочетанием образования, здравоохранения и уровня жизни людей в мире, как в богатых, так и в бедных странах. В нем говорится, что COVID-19 — это «увеличительное стекло неравенства в мире».
Жители Великобритании 20 мая наводнили пляжи страны, вызвав гнев сторонников самоизоляции. В среду столбики термометров на территории острова поднимались выше 28 °C.
В Великобритании разрешено выезжать на открытые пространства, включая парки и пляжи, однако лишь при условии соблюдения дистанции. Многие посчитали, что эти правила на пляжах были нарушены. Хотя в соцсетях встречались и те, кто приветствовал действия жителей Британии и выступает за отмену карантина.
Well done to everyone at #Southend having a lovely day on the beach with their families.— Katie Hopkins (@KTHopkins) May 21, 2020
Imagine living in a country where scenes like this are filmed and reported as news. We want Britain OPEN
Keep Going #Southend
pic.twitter.com/nUaaJ3bjaV
В ЕС выпустят тест, выявляющий COVID-19 за полчаса. Один из отобранных Еврокомиссией для финансовой поддержки восемнадцати исследовательских проектов в области разработок по борьбе с коронавирусом оправдал вложенные деньги и готов выпустить на рынок новую высокоточную экспресс тест-систему, выявляющую коронавирусную инфекцию за короткий срок, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.
Сообщается, что новая диагностическая система обладает высокой точностью, мобильна и позволяет получить результат за 30 минут. Курирующая проект ирландская компания HiberGene уже получила необходимое разрешение для поставки тестов на европейский рынок.
Исследования о коронавирусе
Власти США могли предотвратить около 54 тысяч смертей от коронавируса, если бы начали вводить меры социального дистанцирования на две недели раньше, свидетельствуют результаты исследования ученых из Колумбийского университета.
Начиная с середины марта, власти страны начали принимать меры борьбы с распространением COVID-19, однако, как отмечают ученые, в США эффективность данных мер была менее выраженной, чем в других странах. Ученым удалось создать модель, демонстрирующую, насколько сокращение контактов между людьми, начавшееся в середине марта, замедлило передачу вируса.
Также исследователи показали, как могла бы развиваться ситуация, если бы такие меры были приняты властями на одну или две недели раньше, и оценили степень распространения инфекции и число летальных исходов до 3 мая. За основу были взяты данные нескольких крупных мегаполисов, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес.
Результаты моделирования показывают, что меры, принятые на неделю раньше, могли бы сократить число зараженных в США почти на 704 тысячи человек (61,6%) и умерших — почти на 36 тысяч (55%). А если бы меры социального дистанцирования были введены на две недели раньше, то, вероятно, удалось бы избежать около 960 тысяч случаев инфицирования COVID-19 (84%) и почти 54 тысячи погибших (82,7%).
Согласно международной базе данных Nextstrain, известно уже 30 штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Все они произошли от общего предка, который в конце прошлого года инфицировал первых пациентов в китайском городе Ухань. Разновидность, попавшая в Европу через Иран, заразнее той, что распространилась по Юго-Восточной Азии и США. Именно она, как предполагают некоторые исследователи, оказалась в России. В Москве же штаммов может быть гораздо больше.
В России геном нового коронавируса первыми секвенировали сотрудники Института гриппа имени Смородинцева во второй половине марта. Они выделили РНК SARS-CoV-2 из носоглоточного мазка, взятого у тридцатилетней женщины. Сравнив полученные данные со штаммом китайского вируса, ученые обнаружили пять несинонимичных замен.
Чуть позже в Институте проблем передачи информации проанализировали эти особенности — данные добавили в международную базу GISAID и разместили в открытом доступе. Специалисты пришли к выводу, что российский штамм SARS-CoV-2 ближе не к азиатским, а к более заразным европейским.
Прямо сейчас исследователи из ЦНИИ эпидемиологии работают над секвенированием геномов SARS-CoV-2, выделенных из образцов российских пациентов. По предварительным данным, в Москве преобладают штаммы, близкие к европейской разновидности коронавируса. Однако в столицу попали и другие варианты возбудителя, в том числе из Азии.
Эти предположения отчасти подтверждают выводы сотрудников Университетского колледжа Лондона. Они проанализировали 7666 различных сборок генома SARS-CoV-2 и выяснили, что в странах с большим количеством заболевших COVID-19 разнообразие вариантов коронавируса особенно велико. В частности, в Великобритании количество штаммов SARS-CoV-2 почти такое же, как во всем мире. Это связано с тем, что возбудителя туда завозили неоднократно.
18 мая американская компания Moderna объявила предварительные результаты первого этапа клинических испытаний вакцины против SARS-CoV-2: она в целом безопасна, и у добровольцев появились антитела к вирусу. На сайте STAT насторожились из-за того, что компания предоставила мало информации и почти никаких численных показателей. Вот что еще вызвало у них вопросы:
- Moderna разрабатывает вакцину вместе с Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний США. Но в институте не стали выпускать пресс-релиз и отказались комментировать новость.
- У всех 45 участников первого этапа испытаний выработались антитела, но только про восьмерых известно, что у них появились нейтрализующие антитела, способные остановить вирус. Возможно, у остальных 37 участников они тоже вырабатываются, но пока в этом нет уверенности.
- В испытаниях участвовали добровольцы 18–55 лет, но возраст людей с нейтрализующими антителами не раскрыт. Не исключено, что все они молодые, тогда как в защите больше нуждаются пожилые.
- Результаты получены спустя две недели после того, как добровольцам дали вторую из двух доз вакцины. Неизвестно, обнаружатся ли антитела, если сделать анализы позже.
- Moderna заявила, что уровень антител в крови добровольцев сопоставим или превышает тот, что «обычно» бывает у переболевших COVID-19. Но у выздоровевших людей эти показатели очень сильно отличаются, а у кого-то после перенесенной инфекции антитела вообще не находят. В ответ на запрос в компании сказали, что опубликуют точные данные позже.
- Moderna разрабатывает несколько вакцин, но пока ни одна из них не прошла все этапы клинических испытаний. Кроме того, компания редко раскрывает подробности.