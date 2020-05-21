Эффективность вакцины, штаммы, попавшие в Россию, и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России выявлено 8 849 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 127 летальных исходов, выздоровели 7289 человек.

Всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что накапливающийся объем больных в стационарах и реанимациях создает нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность в столице. По словам градоначальника, смертность от COVID-19 в мае растет по сравнению с апрелем.