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Китайский коронавирус 2020

Эффективность вакцины, штаммы, попавшие в Россию, и другие новости о коронавирусе

Михаил Сысоев
21 мая 2020
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Фото: publicdomainpictures.net
Эксперты усомнились в эффективности вакцины от SARS-CoV-2, о разработке которой заявили в США.

По данным на 21 мая, в мире подтверждено 5 104 372 случая коронавирусной инфекции и 330 094 летальных исхода. Выздоровели 2 036 535 человек.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 849 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 127 летальных исходов, выздоровели 7289 человек.

Всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что накапливающийся объем больных в стационарах и реанимациях создает нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность в столице. По словам градоначальника, смертность от COVID-19 в мае растет по сравнению с апрелем. 

«Врачи борются за жизнь каждого человека. Это означает, что тяжелобольные находятся в стационарах и в реанимациях 2-3 недели, и вот этот накапливающийся объём, конечно, создаёт большую нагрузку на систему здравоохранения, а с другой стороны он генерирует высокую смертность в Москве», — Сергей Собянин.

14 регионов приняли решение о смягчении ограничений в связи с коронавирусом в рамках первого этапа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер подчеркнул, что выходить из режима ограничений нужно предельно осторожно, а люди должны продолжать сохранять социальную дистанцию и применять средства индивидуальной защиты.

«Все профильные службы и органы власти в регионах должны постоянно держать ситуацию под контролем и не допускать ее ухудшения, чтобы в случае необходимости реагировать немедленно», — Михаил Мишустин.

Вывозной рейс из индийского Тривандрума (штат Керала) забрал 110 россиян, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров.

Федоров отметил, что самолет привез в Индию из России 104 индийских гражданина, в основном студентов, застрявших из-за ограничений на перемещение, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Самолет вылетел в Калькутту (штат Западная Бенгалия) где должен забрать еще около 100 человек, после чего направится в Екатеринбург и Москву. Это первый подобный рейс, организованный из Тривандрума.

По данным российского посольства, с момента введения ограничений на международные полеты, Индию покинули более 3000 россиян. Следующих вывозных рейсов в стране ожидают более 2,5 тысяч российских граждан.

Коронавирус в мире

Коронавирус нанес тройной урон глобальному человеческому развитию, оказав негативное влияние одновременно на здравоохранение, образование и доходы людей во всем мире, и этот индекс впервые с начала отслеживания, как ожидается, покажет отрицательные значения, говорится в докладе Программы развития ООН.

В докладе о человеческом развитии, опубликованном 20 мая, оценивается показатель, который определяется сочетанием образования, здравоохранения и уровня жизни людей в мире, как в богатых, так и в бедных странах. В нем говорится, что COVID-19 — это «увеличительное стекло неравенства в мире».

«За последние 30 лет в мире произошло много кризисов, включая глобальный финансовый кризис 2007-2009 годов. Каждый из них сильно ударил по человеческому развитию, но в целом достижения в области развития копились год от года. COVID-19 с его тройным ударом — по здравоохранению, образованию и уровню доходов — может изменить эту тенденцию», — Ахим Штайнер, глава Программы развития ООН.

Жители Великобритании 20 мая наводнили пляжи страны, вызвав гнев сторонников самоизоляции. В среду столбики термометров на территории острова поднимались выше 28 °C.

В Великобритании разрешено выезжать на открытые пространства, включая парки и пляжи, однако лишь при условии соблюдения дистанции. Многие посчитали, что эти правила на пляжах были нарушены. Хотя в соцсетях встречались и те, кто приветствовал действия жителей Британии и выступает за отмену карантина.

В ЕС выпустят тест, выявляющий COVID-19 за полчаса. Один из отобранных Еврокомиссией для финансовой поддержки восемнадцати исследовательских проектов в области разработок по борьбе с коронавирусом оправдал вложенные деньги и готов выпустить на рынок новую высокоточную экспресс тест-систему, выявляющую коронавирусную инфекцию за короткий срок, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.

Сообщается, что новая диагностическая система обладает высокой точностью, мобильна и позволяет получить результат за 30 минут. Курирующая проект ирландская компания HiberGene уже получила необходимое разрешение для поставки тестов на европейский рынок.

«Приятно видеть, что эти исследователи приняли вызов, быстро разработали эту новую диагностическую систему и ответили на наш экстренный призыв. Очень важно быстрее и точнее диагностировать коронавирус, поскольку это снижает риск дальнейшего распространения», — Мария Габриэль, комиссар ЕС по вопросам инноваций, исследований, культуре, образованию и молодежи.

Исследования о коронавирусе

Власти США могли предотвратить около 54 тысяч смертей от коронавируса, если бы начали вводить меры социального дистанцирования на две недели раньше, свидетельствуют результаты исследования ученых из Колумбийского университета. 

Начиная с середины марта, власти страны начали принимать меры борьбы с распространением COVID-19, однако, как отмечают ученые, в США эффективность данных мер была менее выраженной, чем в других странах. Ученым удалось создать модель, демонстрирующую, насколько сокращение контактов между людьми, начавшееся в середине марта, замедлило передачу вируса. 

Также исследователи показали, как могла бы развиваться ситуация, если бы такие меры были приняты властями на одну или две недели раньше, и оценили степень распространения инфекции и число летальных исходов до 3 мая. За основу были взяты данные нескольких крупных мегаполисов, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Результаты моделирования показывают, что меры, принятые на неделю раньше, могли бы сократить число зараженных в США почти на 704 тысячи человек (61,6%) и умерших — почти на 36 тысяч (55%). А если бы меры социального дистанцирования были введены на две недели раньше, то, вероятно, удалось бы избежать около 960 тысяч случаев инфицирования COVID-19 (84%) и почти 54 тысячи погибших (82,7%).

«Такое резкое сокращение заболеваемости и смертности за счет своевременного применения мер контроля подчеркивает острую необходимость решительного и быстрого реагирования на пандемию COVID-19», — исследование ученых из Колумбийского университета.

Согласно международной базе данных Nextstrain, известно уже 30 штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Все они произошли от общего предка, который в конце прошлого года инфицировал первых пациентов в китайском городе Ухань. Разновидность, попавшая в Европу через Иран, заразнее той, что распространилась по Юго-Восточной Азии и США. Именно она, как предполагают некоторые исследователи, оказалась в России. В Москве же штаммов может быть гораздо больше.

В России геном нового коронавируса первыми секвенировали сотрудники Института гриппа имени Смородинцева во второй половине марта. Они выделили РНК SARS-CoV-2 из носоглоточного мазка, взятого у тридцатилетней женщины. Сравнив полученные данные со штаммом китайского вируса, ученые обнаружили пять несинонимичных замен.

Чуть позже в Институте проблем передачи информации проанализировали эти особенности — данные добавили в международную базу GISAID и разместили в открытом доступе. Специалисты пришли к выводу, что российский штамм SARS-CoV-2 ближе не к азиатским, а к более заразным европейским.

Прямо сейчас исследователи из ЦНИИ эпидемиологии работают над секвенированием геномов SARS-CoV-2, выделенных из образцов российских пациентов. По предварительным данным, в Москве преобладают штаммы, близкие к европейской разновидности коронавируса. Однако в столицу попали и другие варианты возбудителя, в том числе из Азии.

Эти предположения отчасти подтверждают выводы сотрудников Университетского колледжа Лондона. Они проанализировали 7666 различных сборок генома SARS-CoV-2 и выяснили, что в странах с большим количеством заболевших COVID-19 разнообразие вариантов коронавируса особенно велико. В частности, в Великобритании количество штаммов SARS-CoV-2 почти такое же, как во всем мире. Это связано с тем, что возбудителя туда завозили неоднократно.

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18 мая американская компания Moderna объявила предварительные результаты первого этапа клинических испытаний вакцины против SARS-CoV-2: она в целом безопасна, и у добровольцев появились антитела к вирусу. На сайте STAT насторожились из-за того, что компания предоставила мало информации и почти никаких численных показателей. Вот что еще вызвало у них вопросы:

  • Moderna разрабатывает вакцину вместе с Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний США. Но в институте не стали выпускать пресс-релиз и отказались комментировать новость.
  • У всех 45 участников первого этапа испытаний выработались антитела, но только про восьмерых известно, что у них появились нейтрализующие антитела, способные остановить вирус. Возможно, у остальных 37 участников они тоже вырабатываются, но пока в этом нет уверенности.
  • В испытаниях участвовали добровольцы 18–55 лет, но возраст людей с нейтрализующими антителами не раскрыт. Не исключено, что все они молодые, тогда как в защите больше нуждаются пожилые.
  • Результаты получены спустя две недели после того, как добровольцам дали вторую из двух доз вакцины. Неизвестно, обнаружатся ли антитела, если сделать анализы позже.
  • Moderna заявила, что уровень антител в крови добровольцев сопоставим или превышает тот, что «обычно» бывает у переболевших COVID-19. Но у выздоровевших людей эти показатели очень сильно отличаются, а у кого-то после перенесенной инфекции антитела вообще не находят. В ответ на запрос в компании сказали, что опубликуют точные данные позже.
  • Moderna разрабатывает несколько вакцин, но пока ни одна из них не прошла все этапы клинических испытаний. Кроме того, компания редко раскрывает подробности. 

 

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