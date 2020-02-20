Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Информацию о заразившихся гражданах России распространило посольство РФ в Японии.
«В результате проведенной японскими медиками проверки коронавирус диагностирован еще у двоих граждан России. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни – без ярко выраженных симптомов», – говорится в сообщении посольства.
Представители дипмиссии продолжают поддерживать постоянный контакт с соотечественниками, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях в Японии.
Также в среду стало известно о первых смертельных случаях среди пассажиров Diamond Princess. По информации CNN, от COVID-19 скончались мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.
Two passengers of the Diamond Princess cruise ship have died from the coronavirus, officials say. Follow live updates: https://t.co/wjqRhPVb1e pic.twitter.com/95uME7fdEO— CNN Breaking News (@cnnbrk) February 20, 2020
20 января лайнер Diamond Princess отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. В начале февраля стало известно, что один из пассажиров, высадившийся в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.
17 февраля стало известно, что коронавирусом на борту лайнера заразилась первая гражданка РФ. На следующий день был выявлен еще один случай заражения среди россиян. Всего на борту лайнера находились 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, из которых заразился 621 человек.
19 февраля, в среду, первая группа пассажиров лайнера после проверки на наличие инфекции была отпущена властями на берег. Вторая группа начала покидать судно в четверг.
По последним данным, от коронавирусной инфекции COVID-19 погибло 2 129 человек. Всего зафиксировано 75 727 случаев заражения, а 16 526 человек уже признаны излечившимися и выписаны из медучреждений.