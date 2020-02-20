Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

20 января лайнер Diamond Princess отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. В начале февраля стало известно, что один из пассажиров, высадившийся в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

17 февраля стало известно, что коронавирусом на борту лайнера заразилась первая гражданка РФ. На следующий день был выявлен еще один случай заражения среди россиян. Всего на борту лайнера находились 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, из которых заразился 621 человек.

19 февраля, в среду, первая группа пассажиров лайнера после проверки на наличие инфекции была отпущена властями на берег. Вторая группа начала покидать судно в четверг.

По последним данным, от коронавирусной инфекции COVID-19 погибло 2 129 человек. Всего зафиксировано 75 727 случаев заражения, а 16 526 человек уже признаны излечившимися и выписаны из медучреждений.