Еще один гражданин России заразился коронавирусом

«Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля», – говорится в сообщении дипмиссии.
Отмечается, что в настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити.
«Течение болезни – без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава», – сообщили в посольстве.
17 февраля стало известно, что коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess заразилась первая гражданка РФ. Всего на Diamond Princess находятся 24 гражданина России.
Общее число заболевших на этом судне составляет 542 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.
20 января лайнер Diamond Princess отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. В начале февраля стало известно, что один из пассажиров, высадившийся в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.
По последним данным, общее количество заразившихся COVID-19 составляет 73 337 человек, из которых 1 875 скончались, а 13 116 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.