Еще один гражданин России заразился коронавирусом

«Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля», – говорится в сообщении дипмиссии.

Отмечается, что в настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити.

«Течение болезни – без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава», – сообщили в посольстве.

17 февраля стало известно, что коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess заразилась первая гражданка РФ. Всего на Diamond Princess находятся 24 гражданина России.