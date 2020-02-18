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Китайский коронавирус 2020

Еще один гражданин России заразился коронавирусом

Интерфакс
18 февраля 2020
О новом случае заражения COVID-19 сообщило российское посольство в Японии.

«Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля», – говорится в сообщении дипмиссии.

Отмечается, что в настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити.

«Течение болезни – без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава», – сообщили в посольстве.

17 февраля стало известно, что коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess заразилась первая гражданка РФ. Всего на Diamond Princess находятся 24 гражданина России.

_-.jpg
commons.wikimedia.org Лайнер Diamond Princess на карантине в Иокогаме

Общее число заболевших на этом судне составляет 542 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

20 января лайнер Diamond Princess отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. В начале февраля стало известно, что один из пассажиров, высадившийся в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

По последним данным, общее количество заразившихся COVID-19 составляет 73 337 человек, из которых 1 875 скончались, а 13 116 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.