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Евросоюз планирует закрыть въезд иностранцам минимум на 30 дней

16 марта 2020
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я только что проинформировала наших партнеров по G7, что я предлагаю главам государств и правительств (стран Евросоюза) принять временное ограничение путешествий в ЕС, которые не являются необходимыми. Ограничение предлагается ввести на срок в 30 дней, в случае необходимости его можно будет продлить», — цитирует фон дер Ляйен «Интерфакс».

Под «необходимыми» поездками в данном случае подразумеваются перемещения иностранцев и членов их семей, постоянно проживающих на территории Евросоюза; медицинских работников и дипломатов.

По состоянию на 16 марта, 19:30 (мск), в мире зарегистрировано 167 458 заболевших. 6440 из них скончались.