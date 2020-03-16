Евросоюз планирует закрыть въезд иностранцам минимум на 30 дней

«Я только что проинформировала наших партнеров по G7, что я предлагаю главам государств и правительств (стран Евросоюза) принять временное ограничение путешествий в ЕС, которые не являются необходимыми. Ограничение предлагается ввести на срок в 30 дней, в случае необходимости его можно будет продлить», — цитирует фон дер Ляйен «Интерфакс».

Под «необходимыми» поездками в данном случае подразумеваются перемещения иностранцев и членов их семей, постоянно проживающих на территории Евросоюза; медицинских работников и дипломатов.

По состоянию на 16 марта, 19:30 (мск), в мире зарегистрировано 167 458 заболевших. 6440 из них скончались.