«Путин выпустил 500 львов на улицы для соблюдения карантина». Фейковая новость, вышедшая из-под контроля
На минувших выходных в соцсетях появились тысячи репостов новости, которую многие приняли за чистую монету. К фотографии одиноко прогуливающегося по городским улицам льва была приделана плашка в форме экстренного сообщения: «Россия выпустила более 500 львов на улицы, чтобы люди оставались дома во время пандемии. Владимир Путин выпустил около 500 львов, чтобы люди оставались дома».
Изображение сопровождается логотипом Live и меткой времени, что создает впечатление скриншота телевизионных новостей. Еще больше распространению фейковой новости поспособствовал известный британский миллиардер и политик лорд Алан Шугар, который решил уточнить в твиттере, насколько реальна эта новость.
Is this a wind up pic.twitter.com/sG4vnfnxAN— Lord Sugar (@Lord_Sugar) March 22, 2020
Оригинальный снимок был сделан в южноафриканском Йоханнесбурге в 2016 году. На фото лев по имени Колумб, которого позаимствовали из местного парка для съемок художественного фильма. Как сообщает Daily Мail, это ручное животное, которое снялось во многих фильмах и рекламных роликах.
Еще в конце января Facebook объявил о том, что будет блокировать фейковые новости и уведомлять пользователей, что те собираются поделиться недостоверной информацией. Под фейковыми новостями руководство крупнейшей в мире социальной сети в первую очередь подразумевает информацию о методах, способных нанести вред здоровью и содержащих утверждения, признанные ложными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Соответствующий пост в официальном блоге FB был обновлен 23 марта 2020 года.