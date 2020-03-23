«Путин выпустил 500 львов на улицы для соблюдения карантина». Фейковая новость, вышедшая из-под контроля

На минувших выходных в соцсетях появились тысячи репостов новости, которую многие приняли за чистую монету. К фотографии одиноко прогуливающегося по городским улицам льва была приделана плашка в форме экстренного сообщения: «Россия выпустила более 500 львов на улицы, чтобы люди оставались дома во время пандемии. Владимир Путин выпустил около 500 львов, чтобы люди оставались дома».

Изображение сопровождается логотипом Live и меткой времени, что создает впечатление скриншота телевизионных новостей. Еще больше распространению фейковой новости поспособствовал известный британский миллиардер и политик лорд Алан Шугар, который решил уточнить в твиттере, насколько реальна эта новость.