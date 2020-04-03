Фотографии, спасающие жизни

По официальным данным, в марте 2020 года в провинции Бергамо от коронавирусной инфекции скончались 2060 человек. Результаты исследования, проведенного ведущей местной газетой L'Eco di Bergamo и аналитическим центром InTwig, гласят, что реальные показатели в два с лишним раза выше. На прошлой неделе на помощь местным медикам и оперативным службам прибыли российские специалисты.

В эти же дни фотографический проект Perimetro совместно с фотолабораторией LinkeLab и ассоциацией Liveinslums проводят сбор средств в помощь госпиталю Bergamo’s Papa Giovanni XXIII Hospital в Бергамо. На сайте Perimetro 100 фотографов со всего мира продают по одной своей работе за 100 евро. Уровень и регалии фотографа не играют роли – звезды мировой фотожурналистики и молодые, пока еще неизвестные фотографы выступают на единых условиях.

В списке участников – лучшие фотографы мира: от Паоло Пеллегрина, Джерома Сессини и Кристофера Морриса до Стива Маккарри, Эми Вайтали и Паоло Роверси. Россия представлена Сергеем Пономаревым и Анной Добровольской-Минц.

Производство и доставка (по всему миру) будут организованы сразу после окончания карантина.

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Ориентировочный срок окончания кампании – воскресенье, 5 апреля. Если кампанию удастся продлить, список фотографов-участников будет расширен. Следите за обновлениями на сайте Perimetro.