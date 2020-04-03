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Фотографии, спасающие жизни

03 апреля 2020
Американка в Риме. Фото: Алек Сот (Alec Soth)
Американка в Риме
Фото: Алек Сот (Alec Soth)
Модель Таша Тилберг позирует великому фэшн-фотографу Паоло Роверси
Модель Таша Тилберг в студии на Стейтен-Айленд, США
Фото: Паоло Роверси (Paolo Roversi)
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В кампании участвуют не только суперзвезды (как, например, Маккарри, Вайтали, Пономарев, Роверси) но и неизвестные широкой публике фотографы
Фотографы со всего мира участвуют в кампании по сбору средств в помощь госпиталю Bergamo’s Papa Giovanni XXIII Hospital, оказавшемуся в одном из крупнейших мировых очагов распространения COVID-19.

По официальным данным, в марте 2020 года в провинции Бергамо от коронавирусной инфекции скончались 2060 человек. Результаты исследования, проведенного ведущей местной газетой L'Eco di Bergamo и аналитическим центром InTwig, гласят, что реальные показатели в два с лишним раза выше. На прошлой неделе на помощь местным медикам и оперативным службам прибыли российские специалисты.

В эти же дни фотографический проект Perimetro совместно с фотолабораторией LinkeLab и ассоциацией Liveinslums проводят сбор средств в помощь госпиталю Bergamo’s Papa Giovanni XXIII Hospital в Бергамо. На сайте Perimetro 100 фотографов со всего мира продают по одной своей работе за 100 евро. Уровень и регалии фотографа не играют роли – звезды мировой фотожурналистики и молодые, пока еще неизвестные фотографы выступают на единых условиях.

В списке участников – лучшие фотографы мира: от Паоло Пеллегрина, Джерома Сессини и Кристофера Морриса до Стива Маккарри, Эми Вайтали и Паоло Роверси. Россия представлена Сергеем Пономаревым и Анной Добровольской-Минц.

Производство и доставка (по всему миру) будут организованы сразу после окончания карантина.

Ориентировочный срок окончания кампании – воскресенье, 5 апреля. Если кампанию удастся продлить, список фотографов-участников будет расширен. Следите за обновлениями на сайте Perimetro.

Купить работы можно здесь.

Как будут расходоваться средства

В основном, будут закупаться аппараты ИВЛ – их недостаток является одной из главных причин высокой смертности от COVID-19 в Италии в целом и Бергамо в частности. Стоимость одного аппарата может составлять до 40 тысяч евро. Среди других статей расходов: медикаменты, маски и средства дезинфекции. Закупкой и прямой доставкой будет заниматься непосредственно Liveinslums.

Об организаторах проекта

Фотопроект Perimetro: сообщество Милана, рассказывающее о жизни города через фотографии талантливых авторов.

Linkelab: миланская фотолаборатория, организующая выставки важнейших событий в мире фотографии в Италии 

Ассоциация Liveinslums: международная неправительственная организация, базирующаяся в Италии, и реализующая гуманитарные проекты, ориентированные на городские районы. 

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