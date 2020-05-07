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«Фотографы — врачам»: благотворительный аукцион академии «Фотографика» и Фонда «Живой»

National Geographic Россия
07 мая 2020
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Фото: Светлана Тарасова
В аукционе, который продлится до 10 мая, участвуют и фотографы National Geographic Россия.

Академия «Фотографика» совместно в Фондом «Живой» и проектом EverydayRussia запустили благотворительную кампанию в поддержку российских врачей «Фотографы – врачам». Аукцион продлится в течение недели до 10 мая 22-00 (по московскому времени).

На аукционе представлены как тиражные, так и не тиражные принты 138 фотографов – как очень известных, работы которых выставляются в крупнейших музеях и находятся в частных коллекциях, так и молодых, которые только начинают свой путь в фотографии. Собранные на аукционе средства будут перечислены на программу Фонда «Живой» «Поможем врачам защитить себя и своих пациентов». На собранные в рамках этой программы деньги фонд закупает средства индивидуальной защиты (респираторы, маски, комбинезоны, щитки и очки) и безвозмездно передает их врачам российских больниц. 

Среди участников аукциона — немало фотографов и авторов «National Geographic Россия».

Это Дмитрий Гомберг, который несколько лет прожил в горах, наблюдая за жизнью тушинов – грузинских овцеводов. Анастасия Макарычева публиковалась у нас с фотопроектом «Гуси-лебеди» о ЖКХ-арте. Елена Чернышова ходила вместе с главным редактором нашего журнала в трехнедельное плавание по Северному морскому пути, иллюстрировала особенности якутской кухни и стала автором многих других захватывающих съемок из далеких уголков нашей необъятной страны. Светлана Тарасова опубликовала в «NG Россия» фотопроект родом из детства – «Лето в деревне». Олег Пономарёв стал автором фотографий в статье о вожанах – малом и древнем народе, представители которого существуют на грани исчезновния. Сергей Строителев снимал кумари – живых богинь Непала. Фотографии Дениса Синякова вы можете увидеть в статье «Морской пастух спешит на помощь», а подводная съемка Виктора Лягушкина украшала наш журнал множество раз.
Работы, с которыми фотографы участвуют в аукционе, можно увидеть в галерее ниже: 

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“В туман”. Тушети, Грузия.
Фото: Дмитрий Гомберг
макарычева.jpg
Фото: Анастасия Макарычева
чернышова.jpg
“Полет” из серии “Крылатая скорая помощь”, Туруханский район Красноярского края.
Фото: Елена Чернышова
тарасова.jpg
Из серии “Мечты о море”. Крым, Евпатория.
Фото: Светлана Тарасова
пономарев.jpg
Из проекта “Водь. Последние голоса”. Лужская губа, выход в Финский залив. Вожане прожили на этой земле не менее десяти веков, но сейчас от многочисленного когда-то народа осталось всего несколько человек. Вожане - народ рыбаков. Именно этот промысел был для них основным на протяжении всей истории народа. Местные жители рассказывают, что ещё в 90-е на Лужской губе было несколько сотен рыбаков.
Фото: Олег Пономарев
денис синяков.jpg
Озеро Ваасъярви и монастырские постройки в Интерпоселке, Карелия.
Фото: Денис Синяков
строителев.jpg
Танцующий лес, Балтийская Коса, Калининградская область.
Фото: Сергей Строителев
лебеди.jpg
“Зачем лебедю длинная шея?” Озеро Черек-Кель. Кабардино-Балкария.
Фото: Виктор Лягушкин

Авторы и организаторы участвуют в аукционе на безвозмездной основе, все собранные на аукционе средства будут перечислены в Фонд «Живой», за вычетом расходов на печать и отправку принтов покупателям. 

Посмотреть остальные работы и узнать подробности можно на сайте аукциона.

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