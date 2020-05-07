«Фотографы — врачам»: благотворительный аукцион академии «Фотографика» и Фонда «Живой»

Академия «Фотографика» совместно в Фондом «Живой» и проектом EverydayRussia запустили благотворительную кампанию в поддержку российских врачей «Фотографы – врачам». Аукцион продлится в течение недели до 10 мая 22-00 (по московскому времени).

На аукционе представлены как тиражные, так и не тиражные принты 138 фотографов – как очень известных, работы которых выставляются в крупнейших музеях и находятся в частных коллекциях, так и молодых, которые только начинают свой путь в фотографии. Собранные на аукционе средства будут перечислены на программу Фонда «Живой» «Поможем врачам защитить себя и своих пациентов». На собранные в рамках этой программы деньги фонд закупает средства индивидуальной защиты (респираторы, маски, комбинезоны, щитки и очки) и безвозмездно передает их врачам российских больниц.

Среди участников аукциона — немало фотографов и авторов «National Geographic Россия».

Это Дмитрий Гомберг, который несколько лет прожил в горах, наблюдая за жизнью тушинов – грузинских овцеводов. Анастасия Макарычева публиковалась у нас с фотопроектом «Гуси-лебеди» о ЖКХ-арте. Елена Чернышова ходила вместе с главным редактором нашего журнала в трехнедельное плавание по Северному морскому пути, иллюстрировала особенности якутской кухни и стала автором многих других захватывающих съемок из далеких уголков нашей необъятной страны. Светлана Тарасова опубликовала в «NG Россия» фотопроект родом из детства – «Лето в деревне». Олег Пономарёв стал автором фотографий в статье о вожанах – малом и древнем народе, представители которого существуют на грани исчезновния. Сергей Строителев снимал кумари – живых богинь Непала. Фотографии Дениса Синякова вы можете увидеть в статье «Морской пастух спешит на помощь», а подводная съемка Виктора Лягушкина украшала наш журнал множество раз.

Работы, с которыми фотографы участвуют в аукционе, можно увидеть в галерее ниже: