Глобальный уровень смертности от коронавируса вырос до 3,4%

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что уровень смертности от коронавируса нового типа COVID-2019 в мировом масштабе составляет 3,4%. По его словам, этот уровень значительно выше, чем у сезонного гриппа, который убивает около 0,1% инфицированных.

Эксперты прогнозируют, что в долгосрочной перспективе процент смертей снизится, поскольку, вероятно, многие легкие случаи COVD-19 еще не диагностированы.

Гебрейесус отметил, что, хотя коронавирус не столь заразен как вирус гриппа, вакцины против него пока нет, как нет и специфического метода лечения. Однако гендиректор ВОЗ напомнил, что в разработке находятся 20 типов вакцин против коронавируса.