Глобальный уровень смертности от коронавируса вырос до 3,4%

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что уровень смертности от коронавируса нового типа COVID-2019 в мировом масштабе составляет 3,4%. По его словам, этот уровень значительно выше, чем у сезонного гриппа, который убивает около 0,1% инфицированных.
Эксперты прогнозируют, что в долгосрочной перспективе процент смертей снизится, поскольку, вероятно, многие легкие случаи COVD-19 еще не диагностированы.
Гебрейесус отметил, что, хотя коронавирус не столь заразен как вирус гриппа, вакцины против него пока нет, как нет и специфического метода лечения. Однако гендиректор ВОЗ напомнил, что в разработке находятся 20 типов вакцин против коронавируса.
Гебрейесус добавил, что зараженные с легкими случаями заболевания выздоравливают примерно через две недели, но для серьезных случаев может потребоваться от трех до шести недель лечения.
Риск смерти пациента от COVID-19 варьируется и зависит от нескольких факторов, в том числе от того, где зараженный проходит лечение, от его возраста и истории болезни. Исследование, проведенное в прошлом месяце в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний, показало, что вирус наиболее серьезно поражает пожилых людей, у которых ранее были проблемы со здоровьем.
На данный момент число зараженных превысило 96 тысяч человек, количество смертей достигло 3286 случаев, а 53 406 пациентов были признаны излечившимися и выписаны из медучреждений.