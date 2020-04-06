Голодные крысы штурмуют улицы и дома во время всеобщей изоляции

Люди во всем мире сейчас стараются замедлить распространение новой коронавирусной инфекции, и это неизбежно влияет на городскую экосистему. Самоизоляция и социальное дистанцирование привели к тому, что мусорные баки на задворках заведений общепита опустели, а обычное количество мусора на улицах сократилось, лишив крыс — наших городских неизбежных соседей — главного источника пропитания.

В поисках пищи смышленые грызуны решаются покидать свои убежища даже при свете дня и отправляются пытать удачу в чужих домах, квартирах и других местах.

Крысы в знаменитом Французком квартале Нового Орлеана, нисколько не боясь, в большом количестве выбегают на пустые улицы. Корреспондент The Stranger писал о том, что видел дерущихся крыс в полдень в парке Сиэтла. Специалист по грызунам Роберт Корриган утверждает, что лишившись основного источника пищи, одни крысы займутся каннибализмом (возможно, этим и была вызвана драка в парке), а другие отправятся в ранее неизведанные места за едой.