Голодные крысы штурмуют улицы и дома во время всеобщей изоляции

Люди во всем мире сейчас стараются замедлить распространение новой коронавирусной инфекции, и это неизбежно влияет на городскую экосистему. Самоизоляция и социальное дистанцирование привели к тому, что мусорные баки на задворках заведений общепита опустели, а обычное количество мусора на улицах сократилось, лишив крыс — наших городских неизбежных соседей — главного источника пропитания.
В поисках пищи смышленые грызуны решаются покидать свои убежища даже при свете дня и отправляются пытать удачу в чужих домах, квартирах и других местах.
Крысы в знаменитом Французком квартале Нового Орлеана, нисколько не боясь, в большом количестве выбегают на пустые улицы. Корреспондент The Stranger писал о том, что видел дерущихся крыс в полдень в парке Сиэтла. Специалист по грызунам Роберт Корриган утверждает, что лишившись основного источника пищи, одни крысы займутся каннибализмом (возможно, этим и была вызвана драка в парке), а другие отправятся в ранее неизведанные места за едой.
Социальную изоляцию многих людей, никогда раньше не сталкивающихся с проблемой крыс в доме, нарушают нежелательные визитеры. Аннет и Андреас Шпреер из Штутгарта, Германия, хранят овощи и яблоки в своем погребе с 1995 года. Рестораны в их городе закрылись с 22 марта, поэтому люди остаются дома столько, сколько могут. Несколько дней назад Аннет в первый раз заметила, что некоторые из картофелин выглядели так, будто их погрызли: «Они не ели яблоки, капусту или морковь. Только картофель. Мне было сложно поверить, что это могло произойти».
Оказавшись внутри вашего дома, крысы будут дерзкими настолько, чтобы влезать всюду, где они могут найти еду. Они последуют туда, куда их поведет острое обоняние.
Нет никаких доказательств того, что крысы могут заразиться вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19, или передавать его людям. Однако Корриган беспокоится, что они могли бы распространить вирус, путешествуя по канализационным трубам, пачкаясь в фекалиях и затем проникая в чужие дома. «Если мы можем передать инфекцию на кончиках пальцев, то, конечно, крысы смогут передать его на своих лапах, шерсти, хвостах», — говорит Корриган.
Однако даже если случится так, что канализационные крысы принесут следы чужого кала в ваш дом, это не повод паниковать. Обнаружив вирус в кале инфицированных пациентов, Центры по контролю и профилактике заболеваний тем не менее отмечают, что риск передачи коронавируса через фекалии считается довольно низким.
В любом случае, сейчас самое время улучшить гигиену дома с тем же усердием, с которым многие из нас теперь моют руки. Наружные мусорные контейнеры должны иметь надежные, плотно прилегающие крышки. Трещины под дверями и другие отверстия должны быть загерметизированы. По словам Корригана, крысы могут протиснуться под дверью, которая находится всего в полутора сантиметрах над полом.
Главный энтомолог из Национальной ассоциации борьбы с вредителями (NPMA) Джим Фредерикс отмечает, что урон, который могут нанести хозяйству непрошеные гости, достаточно велик, поэтому при следах появления крыс в доме следует незамедлительно вызывать специальные службы. Конечно, сначала следует убедиться, что компания приняла все меры предосторожности и профилактики, чтобы оградить клиентов от возможного заражения коронавирусом — работники должны соблюдать дистанцию, проводить дезинфекцию и тщательно мыть руки.
Он также добавил, что если грызуны голодны настолько, чтобы путешествовать в новые места, они также, вероятно, достаточно голодны, чтобы попадаться на приманку в специальных ловушках. (Но имейте в виду, что некоторые методы убийства крыс вызывают больше страданий, чем другие: уничтожение ядов и клеевых ловушек медленно и мучительно, в то время как качественные ловушки убивают мгновенно. Существует также возможность ловушек с последующим выпуском животных в поле или в лес).
Крысы занимают разные экологические ниши в городах. Грызуны, обитающие в парках, судя по всему, пострадают первыми: пикники прекратились, а урны для мусора стоят пустыми. Эти крысы, вынужденные перемещатся под открытым небом, могут стать легкой добычей городских ястребов, сов, койотов и енотов.
А пока мы остаемся дома, по крайней мере в краткосрочной перспективе, эти хищные грызуны уверенно занимают королевский престол городских джунглей, толстеют и наслаждаются жизнью на опустевших улицах.