Гонения на инженеров, РФ на втором месте по числу заражённых и другие новости о коронавирусе
По данным на 12 мая, в мире зафиксировано 4 273 236 случая коронавирусной инфекции и 287 521 летальный исход. Выздоровели 1 536 343 человека.
Коронавирус в России
12 мая РФ вышла на второе место в мире среди государств с наибольшим числом заражённых COVID-19.
За последние сутки в стране выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов, выздоровели 3 711 человек.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (5 392), Московской области (1 063), Нижегородской области (354), Санкт-Петербурге (339), Красноярском крае (227), Свердловской области (211), Республике Дагестан (116), Краснодарском крае (99), Рязанской области (98), Калужской области (96), Ростовской области (95), Челябинской области (94) и Тульской области (90).
Всего в России выявлено 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.
За все время действия ограничительных мер в Москве было совершено более 46 тысяч нарушений карантина гражданами, зараженными коронавирусом. Об этом заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
За минувшие сутки число подобных нарушений превысило 3,5 тысяч, отметил Данчиков. Он напомнил, что люди с диагностированным коронавирусом, которые остаются на домашнем лечении, обязаны соблюдать самоизоляцию.
В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат зараженных коронавирусом, произошел пожар. В результате инцидента погибло 5 человек, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Четыре человека задохнулись угарным газом, еще у одного пациента произошло отключение аппарата вентиляции легких — самостоятельно из-за болезни он дышать не мог.
Возгорание удалось локализовать на площади десять квадратных метров, позже ликвидировали открытое горение. Из больницы эвакуировали 150 человек. Причиной случившегося могла стать неисправность электрооборудования, в том числе аппарата ИВЛ.
Больница Святого Георгия была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар одной из первых в Санкт-Петербурге — еще с середины марта. Все врачи и медперсонал больницы оказывают экстренную помощь больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, в том числе — и пациентам с COVID-19.
🔥 В Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом, произошёл пожар.— Москва FM (@92fmru) May 12, 2020
Погибли пять человек. Все они были подключены к аппаратам ИВЛ.
Как сообщает "Интерфакс", очаг возгорания распологался в "красной зоне" реанимации. pic.twitter.com/00KAv3K51E
В пресс-службе Минтруда рассказали подробности о будущей выплате денежных средств на семьи с детьми. Эту меру в качестве господдержки в период пандемии озвучил 11 мая президент России Владимир Путин.
Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет могут быть назначены для 22 млн детей, на эти цели будет направлено почти 200 миллиардов рублей. Для получения выплаты родители должны заполнить заявление на портале госуслуг, выплаты будут перечисляться с 1 июня.
«Для получения средств родителям необходимо подать заявление на портале „Госуслуги“ или лично в отделениях Пенсионного фонда. Дополнительных справок от гражданина не требуется. Прием заявлений через портал госуслуг будет осуществляться с 12 мая. За получением выплаты родители могут обратиться до 1 октября 2020 года, при этом право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года», — рассказали в министерстве.
Коронавирус в мире
В китайском городе Ухань, освобожденном от коронавируса, обнаружили новых зараженных. В городе обнаружили пять новых заболевших. В воскресенье, 10 мая, был выявлен еще один случай COVID-19, который стал первым с 3 апреля. Таким образом, в Ухане насчитывается шесть человек, у которых обнаружили коронавирус.
Городские власти пообещали протестировать всех жителей Уханя на коронавирус всего за 10 дней. К 12 мая администрации всех районов города, в котором проживает более 11 миллионов человек, должны предоставить подробные планы проведения тестирования.
Wuhan, the Chinese city that was ground zero of the coronavirus pandemic, is experiencing a cluster of new coronavirus cases for the first time in a month, health officials say. https://t.co/iDxE65zp4x pic.twitter.com/udrxPs6032— ABC News (@ABC) May 11, 2020
Сторонники теории заговора о том, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек сетей 5G, начали нападать на инженеров, работающих в британской телекоммуникационной компании Openreach. За апрель сотрудники организации подверглись атакам около 50 раз.
Один из инженеров рассказал изданию The Guardian, что до эпидемии коронавируса он и его коллеги никогда не испытывали такого давления. «Мы уходим на работу с мыслью о том, будет ли сегодня безопасно или нет», — поделился мужчина.
The Guardian сообщает, что недовольные часто путают людей в специальных жилетах, работающих, например, с телефонными проводами, с инженерами, поддерживающими сети 5G. А одна женщина не позволила фургону Openreach проехать, потому что посчитала, что это мобильная вышка 5G.
Заключенные в округе Лос-Анджелес пытались намеренно заразиться коронавирусом, чтобы досрочно выйти из тюрьмы. По словам шерифа Алекса Виллануэвы, на видео с камер, снятом в прошлом месяце, видно, как заключенные в центре содержания Питчесса пили из одной бутылки горячую воду, чтобы поднять температуру, и передавали друг другу маску. Спустя неделю у 21 заключенного был обнаружен COVID-19.
Необычный случай, связанный с коронавирусом, произошел в Малайзии. Владельцы магазина кожаных изделий, который был закрыт на 50 дней из-за карантина, вернувшись на торговую точку, обнаружили, что товары покрылись плесенью.
Владелец магазина объяснил, что это могло произойти из-за повышенной влажности. По его словам, товары были очищены от плесени и не потеряли своей функциональности.
Исследования о коронавирусе
Исследования на антитела к COVID-19 показывают, что большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
По его словам, предварительные результаты исследований показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело. Он призвал мировое сообщество усилить меры предотвращения заболеваемости COVID-19 c учетом этих данных.
Согласно новому исследованию, одна из причин, по которой мужчины чаще женщин умирают от коронавируса, может быть связана с высоким уровнем определенного фермента в их легких, который помогает коронавирусу проникать в эти органы.
Исследование, в котором приняли участие более 3 500 человек, было опубликовано 10 мая в European Heart Journal, рецензируемой публикации.
Ученые обнаружили более высокие концентрации ангиотензин-превращающего фермента ACE2 у мужчин по сравнению с женщинами. ACE2, обнаруженный в нескольких органах, включая легкие, связывается с коронавирусами, такими как SARS-CoV-2, и позволяет им легче инфицировать здоровые клетки.
Исследователи из Королевского колледжа Лондона, Массачусетской больницы общего профиля и медицинской компании ZOE разработали диагностику с помощью искусственного интеллекта, которая может предсказать, может ли кто-то иметь COVID-19 на основании его симптомов.
ИИ использует данные из приложения COVID Symptom Study для прогнозирования заражения COVID-19 путем сравнения симптомов людей и результатов традиционных тестов на коронавирус. Исследователи говорят, что это поможет населению, где доступ к тестированию ограничен. Два клинических испытания в Великобритании и США должны начаться в ближайшее время.
Более 3,3 млн человек во всем мире загрузили приложение и используют его для ежедневных отчетов о состоянии своего здоровья независимо от того, чувствуют они себя хорошо или имеют какие-либо симптомы, такие как постоянный кашель, лихорадка, усталость и потеря вкуса и/или запаха (аносмия).
В США у детей с коронавирусом обнаружили нехарактерные симптомы. У трех пациентов педиатрического отделения одного из госпиталей в американском штате Коннектикут диагностировали синдром воспалительного ответа, который, вероятно, связан с заражением коронавирусом.
У детей наблюдается острое воспаление гланд, боль в груди и животе, однако отсутствуют проблемы с дыханием. Врачи следят за ситуацией и призывают родителей внимательней относится к жалобам детей на самочувствие.