Гонения на инженеров, РФ на втором месте по числу заражённых и другие новости о коронавирусе

12 мая РФ вышла на второе место в мире среди государств с наибольшим числом заражённых COVID-19.

За последние сутки в стране выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов, выздоровели 3 711 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (5 392), Московской области (1 063), Нижегородской области (354), Санкт-Петербурге (339), Красноярском крае (227), Свердловской области (211), Республике Дагестан (116), Краснодарском крае (99), Рязанской области (98), Калужской области (96), Ростовской области (95), Челябинской области (94) и Тульской области (90).

Всего в России выявлено 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

За все время действия ограничительных мер в Москве было совершено более 46 тысяч нарушений карантина гражданами, зараженными коронавирусом. Об этом заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

За минувшие сутки число подобных нарушений превысило 3,5 тысяч, отметил Данчиков. Он напомнил, что люди с диагностированным коронавирусом, которые остаются на домашнем лечении, обязаны соблюдать самоизоляцию.