Google и Vimeo блокируют ролики о связи коронавируса и стандарта 5G. Давно пора!

Тем не менее в соцсетях упорно ходят слухи, основанные, если брать широко, на нескольких изначально ошибочных гипотезах. Одна гласит — и это отголоски страхов, связанных с тем, что мобильные телефоны вызывают рак или разогретая в микроволновке еда вредна, — что излучение от вышек мобильной связи ослабляет организм и делает его более восприимчивым к атакам коронавируса. С точки зрения биологии это не имеет никакого смысла, потому что ваш иммунитет могут ослабить самые разные вещи, включая хроническое недосыпание и неправильную диету, но не слабое неионизирующее излучение от вышек мобильной связи. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла никаких серьезных последствий для здоровья, связанных с использованием мобильного телефона. Для того чтобы повредить клетки человеческого тела, нужно гораздо более мощное ионизирующее излучение — например, гамма-лучи. Или солнечный свет — поэтому солнечный ожог получить можно, а «мобильный» — нет (только если телефон не взорвется у вас прямо у уха или в кармане — бывали такие случаи).

Вторая гипотеза гласит, что излучение от вышек 5G не просто ослабляет организм, облегчая работу коронавирусу, но и активно помогает ему распространяться. Сторонники этой конспирологической теории, кажется, нашли для нее псевдонаучное обоснование и часто приводят его в доказательство. Это одна-единственная статья, написанная тремя физиками из Северо-Восточного университета в Бостоне, но не прошедшая процесс рецензирования и не опубликованная ни в одном научном издании. Еще сторонники теорий о связи 5G с коронавирусом нередко прибегают к научному авторитету первооткрывателя ВИЧ Люка Монтанье, получившего за свое открытие Нобелевскую премию, который высказывал похожие идеи в своих работах. Но работы Монтанье на эту тему тоже не проходили рецензирования, результат его экспериментов никому не удалось воспроизвести, и в целом он подвергся резкой критике научного сообщества за свои идеи о «телепортации ДНК».

Кроме того, даже если бы эти научные работы имели под собой основания, бактерии, о которых в них идет речь, — это не вирусы. Это совершенно .