В Гонконге вооруженные люди похитили 600 рулонов туалетной бумаги

Три человека в масках украли примерно 50 упаковок бумаги у доставщика возле одного из гонконгских супермаркетов. По сведениям полиции, у одного из грабителей был нож. Сумма ущерба составила около $130.
Жители Гонконга начали массово скупать товары первой необходимости на фоне эпидемии COVID-19 в Китае. Среди них — мясо, лапша, рис, туалетная бумага, мыло, дезинфицирующие средства для рук и другие чистящие средства.
VIDEO: Police in Hong Kong roll out to investigate toilet paper theft pic.twitter.com/xmoo8FcFqq— AFP news agency (@AFP) February 17, 2020
Супермаркеты оказались неспособны пополнять запасы достаточно быстро, что зачастую приводит к длинным очередям и пустым полкам в момент открытия магазинов. Власти призывают население не создавать искусственный ажиотаж, заверяя, что поставки продовольствия и предметов первой необходимости будут происходить без перебоев.
В Гонконге зафиксировано 58 случаев заражения COVID-19. В общей сложности коронавирус был обнаружен у 71 899 человек, из которых 1 775 скончались, а 11 394 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.