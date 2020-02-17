В Гонконге вооруженные люди похитили 600 рулонов туалетной бумаги

Три человека в масках украли примерно 50 упаковок бумаги у доставщика возле одного из гонконгских супермаркетов. По сведениям полиции, у одного из грабителей был нож. Сумма ущерба составила около $130.

Жители Гонконга начали массово скупать товары первой необходимости на фоне эпидемии COVID-19 в Китае. Среди них — мясо, лапша, рис, туалетная бумага, мыло, дезинфицирующие средства для рук и другие чистящие средства.