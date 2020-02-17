Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Китайский коронавирус 2020

В Гонконге вооруженные люди похитили 600 рулонов туалетной бумаги

17 февраля 2020
m01229/flickr.com
Фото: m01229/flickr.com
Из-за коронавируса в городе сильно вырос спрос на санитарно-гигиенические изделия.

Три человека в масках украли примерно 50 упаковок бумаги у доставщика возле одного из гонконгских супермаркетов. По сведениям полиции, у одного из грабителей был нож. Сумма ущерба составила около $130.

Жители Гонконга начали массово скупать товары первой необходимости на фоне эпидемии COVID-19 в Китае. Среди них — мясо, лапша, рис, туалетная бумага, мыло, дезинфицирующие средства для рук и другие чистящие средства.

Супермаркеты оказались неспособны пополнять запасы достаточно быстро, что зачастую приводит к длинным очередям и пустым полкам в момент открытия магазинов. Власти призывают население не создавать искусственный ажиотаж, заверяя, что поставки продовольствия и предметов первой необходимости будут происходить без перебоев.

В Гонконге зафиксировано 58 случаев заражения COVID-19. В общей сложности коронавирус был обнаружен у 71 899 человек, из которых 1 775 скончались, а 11 394 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.