Гражданам Китая ограничили допуск на круизные лайнеры

Кроме того, в Royal Caribbean заявили, что компания не допустит на борт своих лайнеров ни одного гостя или члена экипажа, если они находились в Китае, Макао или Гонконге в течение последних 15 дней, независимо от национальности, а также «любого, кто контактировал с людьми, которые были в этих местах в тот же период времени». Клиентам, которые не будут допущены на борт по этим причинам, будет произведен полный возврат денежных средств, говорится на сайте Royal Caribbean.

20 января круизный лайнер Diamond Princess отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. Однако выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

По состоянию на 12 февраля число заболевших на Diamond Princess достигло 174 человек. На борту судна находятся 2 666 туристов, среди них 24 гражданина России и 1 045 членов экипажа.