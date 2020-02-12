Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Китайский коронавирус 2020

Гражданам Китая ограничили допуск на круизные лайнеры

12 февраля 2020
33317145128_119f8105d4_o.jpg
Круизный лайнер MS Albatros
Фото: Graham Winterflood/flickr.com
Произошедшее с круизным лайнером Diamond Princess заставило компании принять строгие ограничения в отношении граждан КНР.

Распространение коронавируса COVID-19 заставило многие компании пересмотреть условия работы с китайскими туристами. Большинство круизных компаний ввели ограничение на допуск пассажиров из Китая на круизные лайнеры, если они являются резидентами страны или были там недавно.

Еще более строгие меры предприняли компании Royal Caribbean и Norwegian Cruise Lines, запретив допуск на корабли всем гражданам Китая, Гонконга и Макао.

«На борт наших кораблей не допускаются все гости, имеющие китайский, гонконгский паспорта или паспорт Макао, независимо от того, когда они были там в последний раз. Правило действует до следующего уведомления», – Royal Caribbean.

Кроме того, в Royal Caribbean заявили, что компания не допустит на борт своих лайнеров ни одного гостя или члена экипажа, если они находились в Китае, Макао или Гонконге в течение последних 15 дней, независимо от национальности, а также «любого, кто контактировал с людьми, которые были в этих местах в тот же период времени». Клиентам, которые не будут допущены на борт по этим причинам, будет произведен полный возврат денежных средств, говорится на сайте Royal Caribbean.

20 января круизный лайнер Diamond Princess отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. Однако выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

По состоянию на 12 февраля число заболевших на Diamond Princess достигло 174 человек. На борту судна находятся 2 666 туристов, среди них 24 гражданина России и 1 045 членов экипажа.