Холодная плазма оказалась способна уничтожать SARS-CoV-2 за считанные секунды

Плазма, наименее известное из четырех основных состояний вещества, естественным образом возникает в верхних слоях атмосферы. Она образуется, когда электроны отделяются от своих атомов (делая атомы положительно заряженными) и вместе создают варево из заряженных частиц, которые являются нестабильными и, следовательно, более реактивными, чем в их эквивалентном газовом состоянии.

Ранее было известно, что холодная плазма успешно противостоит бактериям, устойчивым к лекарствам. Она нарушает структуру их поверхности и ДНК, не повреждая ткани человека. В ряде случаев плазма работает даже против раковых клеток.

Исследователи разработали и напечатали на 3D-принтере устройство с атмосферной плазменной струей, работающее на аргоне. Устройство направляет ускоряющиеся электроны через газ, отделяя атомы газа от внешних электронов, когда они сталкиваются. Для работы требуется всего 12 Вт непрерывной мощности.

Команда направила поток реактивных частиц с температурой, близкой к комнатной, на загрязненные поверхности, подвергая их воздействию электрического тока, заряженных атомов и молекул (ионов) и УФ-излучения.