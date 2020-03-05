Храм Рождества Христова в Вифлееме закрыт из-за коронавируса

Базилика и другие общественные места будут закрыты как минимум на 14 дней. Туристов просят отменить бронирования на поездки в Палестину на ближайшее время.

В соседнем Израиле COVID-19 диагностирован у 15-ти человек. Здесь выпущен запрет на проведение массовых мероприятий, отменены военные учения, а все люди, прилетающие из Германии, Италии и ряда других стран с неблагополучной обстановкой по вирусу, помещаются в карантин. По оценкам израильского статистического управления, в изоляции окажется 60 000 — 70 000 израильтян.

Кроме того, палестинцам уже запрещен доступ к Храмовой горе в Иерусалиме. Узнайте, какие места по всему миру тоже закрылись в связи с распространением опасного заболевания.