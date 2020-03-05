Храм Рождества Христова в Вифлееме закрыт из-за коронавируса

В одном из отелей Вифлеема обнаружено четыре случая заражения коронавирусом. На ситуацию немедленно отреагировало Министерство здравоохранения Палестины: в городе и окрестностях введены карантинные меры. Вифлеемский центр для лечения наркозависимых подготовлен для приема тех, у кого диагностирован COVID-19.
Также поступило распоряжение отменить все массовые мероприятия, закрыть все учебные заведения, мечети и церкви «в качестве меры предосторожности». В том числе с 5 марта закрылись двери базилики Рождества Христова — христианского храма, построенного, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа. Ежегодно только в рождественские дни здесь бывает более 1 500 000 посетителей.
Базилика и другие общественные места будут закрыты как минимум на 14 дней. Туристов просят отменить бронирования на поездки в Палестину на ближайшее время.
В соседнем Израиле COVID-19 диагностирован у 15-ти человек. Здесь выпущен запрет на проведение массовых мероприятий, отменены военные учения, а все люди, прилетающие из Германии, Италии и ряда других стран с неблагополучной обстановкой по вирусу, помещаются в карантин. По оценкам израильского статистического управления, в изоляции окажется 60 000 — 70 000 израильтян.
Кроме того, палестинцам уже запрещен доступ к Храмовой горе в Иерусалиме. Узнайте, какие места по всему миру тоже закрылись в связи с распространением опасного заболевания.