Индонезия будет закрыта для иностранцев до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса

По состоянию на 17 августа 2020 года в Индонезии зарегистрировано 141 тыс. случаев COVID-19, ежедневный прирост составляет около двух тысяч. Вылечились почти 95 тыс. человек, скончались свыше 6 тысяч, сообщает «Интерфакс». В эти дни в стране проводятся клинические испытания вакцины, разработанной государственной фармакологической компанией PT Bio Farma. Ожидается, что по завершении заключительной третьей стадии испытаний вакцина поступит в производство.

«По заявлению властей Индонезии, страна останется закрытой для иностранных туристов до момента изобретения действенной вакцины от коронавируса и формирования иммунитета», — говорится в сообщении агенства Kyodo.

Руководитель национальной группы по восстановлению от коронавируса Эрик Тохир также заявил, что восстановление международного туризма должно идти рука об руку с возникновением иммунитета у населения — а это может произойти и в 2021 году.

В 2019 году Индонезию посетили 16,1 млн иностранных туристов. По итогам 2018 года доля туризма в ВВП страны составляла 4% и, согласно планам правительства, должна была вырасти вдвое к 2022 году.