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Но есть и хорошие новости!
Коронавирус 2020

Индонезия будет закрыта для иностранцев до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса

National Geographic Россия
17 августа 2020
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Воинственные пляски папуасов в Западном Папуа, Индонезия
Фото: Дмитрий Шеврин
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Кратер вулкана Иджен на острове Ява, Индонезия
Фото: Михаил Воробьев
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Остров Нуса-Пенида, Индонезия
Фото: Антон Янковой
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Солевая ферма на острове Сумбава, Индонезия
Фото: Евгений Ивков
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Асматы
Фото: Сергей Урядников
Из-за отсутствия иностранных туристов страна уже потеряла около 4 миллиардов долларов США

По состоянию на 17 августа 2020 года в Индонезии зарегистрировано 141 тыс. случаев COVID-19, ежедневный прирост составляет около двух тысяч. Вылечились почти 95 тыс. человек, скончались свыше 6 тысяч, сообщает «Интерфакс». В эти дни в стране проводятся клинические испытания вакцины, разработанной государственной фармакологической компанией PT Bio Farma. Ожидается, что по завершении заключительной третьей стадии испытаний вакцина поступит в производство.

«По заявлению властей Индонезии, страна останется закрытой для иностранных туристов до момента изобретения действенной вакцины от коронавируса и формирования иммунитета», — говорится в сообщении агенства Kyodo.

Руководитель национальной группы по восстановлению от коронавируса Эрик Тохир также заявил, что восстановление международного туризма должно идти рука об руку с возникновением иммунитета у населения — а это может произойти и в 2021 году.

В 2019 году Индонезию посетили 16,1 млн иностранных туристов. По итогам 2018 года доля туризма в ВВП страны составляла 4% и, согласно планам правительства, должна была вырасти вдвое к 2022 году.

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