Рассчитана дата окончания эпидемии коронавируса в России и мире

Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса в России и в других странах мира. Расчеты были сделаны с помощью искусственного интеллекта, они ежедневно уточняются и опубликованы «в ознакомительных целях».

Прогноз основан на классической SIR-модели, с помощью которой ученые предсказывают развитие различных эпидемий в разных странах. Эта модель прогнозирует стандартное течение инфекционной болезни на основе информации о количестве подтвержденных случаев заболевания. В данном случае ученые используют данные с сайта Our World in Data и каждый день обновляют свои прогнозы для десятков стран мира.

Согласно модели, сокращения эпидемии на 97% в России следует ожидать 24 мая. К 4 июня заболеваемость снизится на 99%, а к 18 августа — полностью исчезнет.