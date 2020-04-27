Рассчитана дата окончания эпидемии коронавируса в России и мире

Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса в России и в других странах мира. Расчеты были сделаны с помощью искусственного интеллекта, они ежедневно уточняются и опубликованы «в ознакомительных целях».
Прогноз основан на классической SIR-модели, с помощью которой ученые предсказывают развитие различных эпидемий в разных странах. Эта модель прогнозирует стандартное течение инфекционной болезни на основе информации о количестве подтвержденных случаев заболевания. В данном случае ученые используют данные с сайта Our World in Data и каждый день обновляют свои прогнозы для десятков стран мира.
Согласно модели, сокращения эпидемии на 97% в России следует ожидать 24 мая. К 4 июня заболеваемость снизится на 99%, а к 18 августа — полностью исчезнет.
В Турции 97%-го сокращения следует ожидать 8 мая, а полной победы — 7 июля. В Италии — 8 мая (97%) и 29 августа (100%), во Франции — 6 мая и 5 августа, Испании — 4 мая и 7 августа, Великобритании — 16 мая и 14 августа, США — 14 мая и 4 сентября, Греции — 9 мая и 13 июля, Индонезии — 7 июня и 7 сентября, Доминикане — 26 мая и 27 июля.
В целом в мире эпидемия на 97% сократится 29 мая, на 99% — 15 июня и на 100% — 26 ноября. Пик пришелся на 10-е числа апреля.
«Читатели должны принимать любые прогнозы с осторожностью. Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых прогнозируемых датах окончания эпидемии, опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль и вызвать распространение вируса и инфекции, чего следует избегать», — говорится на сайте.
Все данные приведены на 27 апреля.
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