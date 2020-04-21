Испанский городок самоизолировался раньше остальной страны и не пустил к себе коронавирус

Испания находится на втором месте в мире после США по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. По данным на 21 апреля, в стране заразились 204 178 человек и зафиксировано 21 282 летальных исхода.

Коронавирус в Испании проник даже в маленькие города и села, однако на Пиренеях есть и счастливое исключение. В городе-крепости Саара-де-ла-Сьерра на юге страны до сих пор не зафиксировано ни одного случая COVID-19.