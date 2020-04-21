Испанский городок самоизолировался раньше остальной страны и не пустил к себе коронавирус
Испания находится на втором месте в мире после США по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. По данным на 21 апреля, в стране заразились 204 178 человек и зафиксировано 21 282 летальных исхода.
Коронавирус в Испании проник даже в маленькие города и села, однако на Пиренеях есть и счастливое исключение. В городе-крепости Саара-де-ла-Сьерра на юге страны до сих пор не зафиксировано ни одного случая COVID-19.
#Spanish fortress town that cut off from the outside world more than a month ago still has zero #coronavirus cases recorded— Hans Solo (@thandojo) April 21, 2020
Zahara de la Sierra has closed all but one of its entrances during pandemic
In more than a month since it shut itself off,town still has zero virus cases pic.twitter.com/hM7smIKNyA
Мэр города Сантьяго Галван 14 марта заблокировал четыре из пяти въездов в город. На тот момент в Испании было менее 6 тысяч зараженных. До сих пор на въезде в Саару-де-ла-Сьерру действует контрольно-пропускной пункт. Двое мужчин в защитной одежде, обычно используемой для опрыскивания оливковых рощ, моют с отбеливателем каждое транспортное средство, вьезжающее и покидающее город. Также каждый автомобиль должен проехать через сквозную канаву для дезинфекции шин.
Санитарные меры, введенные в городе, включают дезинфекционные процедуры. Каждый понедельник и четверг около 10 человек дезинфицируют улицы, площади и дома поселения.
В нескольких километрах от Саары-де-ла-Сьерры находится город Убрике, где 16 человек скончались от коронавируса в доме престарелых. Поэтому Галван предпринял все возможное, чтобы инфекция не проникла в его поселение, где более 30 человек живет в доме престарелых, а четверть всего населения составляют жители старше 65 лет.
Галван отметил, что городской совет потратил свой резервный фонд для покрытия расходов жителей на коммунальные услуги и налогов для местных предприятий. Однако в конечном итоге Саара-де-ла-Сьерра будет нуждаться в финансовой поддержке со стороны Мадрида или регионального правительства.
Zahara de la Sierra, Spain. Zahara has mostly cut itself off to the outside world since March 14, a decision broadly supported by its residents, many of whom are elderly. Nearly a quarter of Zahara's inhabitants are older than 65, a demographic group at greater risk of COVID-19. pic.twitter.com/gWS0VRXLVL— Juan Carlos Toro (@CarleteToro) April 21, 2020
Город-крепость находится всего в часе езды от Севильи и пользуется популярностью у туристов — они приезжают, чтобы увидеть его белые дома и узкие улочки, цепляющиеся за крутой склон холма, в сочетании со средневековыми укреплениями и оливковыми рощами.
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