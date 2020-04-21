Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Китайский коронавирус 2020

Испанский городок самоизолировался раньше остальной страны и не пустил к себе коронавирус

Михаил Сысоев
21 апреля 2020
_-.jpg
Фото: El Medio Oriente / twitter.com
В Сааре-де-ла-Сьерре нет ни одного зараженного SARS-CoV-2.

Испания находится на втором месте в мире после США по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. По данным на 21 апреля, в стране заразились 204 178 человек и зафиксировано 21 282 летальных исхода.

Коронавирус в Испании проник даже в маленькие города и села, однако на Пиренеях есть и счастливое исключение. В городе-крепости Саара-де-ла-Сьерра на юге страны до сих пор не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

Мэр города Сантьяго Галван 14 марта заблокировал четыре из пяти въездов в город. На тот момент в Испании было менее 6 тысяч зараженных. До сих пор на въезде в Саару-де-ла-Сьерру действует контрольно-пропускной пункт. Двое мужчин в защитной одежде, обычно используемой для опрыскивания оливковых рощ, моют с отбеливателем каждое транспортное средство, вьезжающее и покидающее город. Также каждый автомобиль должен проехать через сквозную канаву для дезинфекции шин.

Санитарные меры, введенные в городе, включают дезинфекционные процедуры. Каждый понедельник и четверг около 10 человек дезинфицируют улицы, площади и дома поселения.

«На контрольно-пропускном пункте нет машины, которая не была бы продезинфицирована. Нам удалось обеспечить покой нашим жителям. Они знают, что никто неизвестный не может сюда попасть», — Сантьяго Галван.

В нескольких километрах от Саары-де-ла-Сьерры находится город Убрике, где 16 человек скончались от коронавируса в доме престарелых. Поэтому Галван предпринял все возможное, чтобы инфекция не проникла в его поселение, где более 30 человек живет в доме престарелых, а четверть всего населения составляют жители старше 65 лет.

Галван отметил, что городской совет потратил свой резервный фонд для покрытия расходов жителей на коммунальные услуги и налогов для местных предприятий. Однако в конечном итоге Саара-де-ла-Сьерра будет нуждаться в финансовой поддержке со стороны Мадрида или регионального правительства.

Город-крепость находится всего в часе езды от Севильи и пользуется популярностью у туристов — они приезжают, чтобы увидеть его белые дома и узкие улочки, цепляющиеся за крутой склон холма, в сочетании со средневековыми укреплениями и оливковыми рощами.

Посмотрите милейшее видео о том, как самка леопарда учит детенышей переходить дорогу.

рекомендации
Планета Земля

Платежная система «Мир» запустила кампанию #МирПомогаетВрачам

Девушка

«Мне 10 лет, и я разведена». Что такое детские браки