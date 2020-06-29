Китайские исследователи объявили о положительных результатах испытаний вакцины от COVID-19

Институт биопрепаратов в Пекине, находящийся в ведении Китайской национальной биотехнологической группы Sinopharm (CNBG), объявил, что достиг положительных результатов у разработанной экспериментальной вакцины от COVID-19. Заявление опубликовали 28 июня, когда общее число пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией превысило 10 миллионов.

По словам экспертов, три из четырех инактивированных вакцин против COVID-19, разработанных в Китае, вызвали положительный иммунный ответ в клинических испытаниях I и II фаз, что свидетельствует о значительном прогрессе Китая в исследованиях и разработках (НИОКР) этого типа вакцин.

Пекинский институт рассказал изданию Global Times, что все 1120 добровольцев в ходе первой и второй фазы клинических испытаний успешно продуцировали антитела с высоким титром против COVID-19 после принятия две дозы вакцины. Согласно заявлению, вакцина доказала свою эффективность и безопасность.

Клинические испытания начались 27 апреля в округе Шанцю (провинция Хэнань в Центральном Китае) и были спланированы как рандомизированные, двойные слепые и плацебо-контролируемые исследования.