Китайские исследователи объявили о положительных результатах испытаний вакцины от COVID-19
Институт биопрепаратов в Пекине, находящийся в ведении Китайской национальной биотехнологической группы Sinopharm (CNBG), объявил, что достиг положительных результатов у разработанной экспериментальной вакцины от COVID-19. Заявление опубликовали 28 июня, когда общее число пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией превысило 10 миллионов.
По словам экспертов, три из четырех инактивированных вакцин против COVID-19, разработанных в Китае, вызвали положительный иммунный ответ в клинических испытаниях I и II фаз, что свидетельствует о значительном прогрессе Китая в исследованиях и разработках (НИОКР) этого типа вакцин.
Пекинский институт рассказал изданию Global Times, что все 1120 добровольцев в ходе первой и второй фазы клинических испытаний успешно продуцировали антитела с высоким титром против COVID-19 после принятия две дозы вакцины. Согласно заявлению, вакцина доказала свою эффективность и безопасность.
Клинические испытания начались 27 апреля в округе Шанцю (провинция Хэнань в Центральном Китае) и были спланированы как рандомизированные, двойные слепые и плацебо-контролируемые исследования.
16 июня другой институт при CNBG в Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай) объявил о результатах клинических испытаний I и II фазы разработанной им вакцины-кандидата. Это дало дополнительные важные данные для исследования инактивированных вакцин против COVID-19.
Через неделю CNBG объявила о согласии с властями в Объединенных Арабских Эмиратах начать клинические испытания III фазы для инактивированных вакцин-кандидатов, разработанных биотехнологической группой, но не сказала, какие вакцины были задействованы.
Эксперты заявили, что, если испытания на людях пройдут хорошо за рубежом, в августе будет завершен третий этап испытаний, в сентябре будет проведено медицинское наблюдение, а уже в середине осени данные будут раскрыты. Вакцина может быть утверждена для продажи после положительных результатов в конце октября.
Sinopharm расширяет производственные мощности для вакцин COVID-19. Согласно сообщениям СМИ, один завод в Пекине и один в Ухане могут производить как минимум 200 миллионов доз в год. По заявлению компании, завод в Пекине уже является крупнейшим в мире центром производства вакцин против коронавирусной инфекции. Тем не менее массовое производство инактивированных вакцин все еще ограничено первоначальной проблемой недостаточной мощности.
В Китае разрабатываются вакцины против COVID-19 по пяти категориям: инактивированные вакцины, вакцины с рекомбинантным белком, живые ослабленные вакцины против гриппа, аденовирусные вакцины и вакцины на основе нуклеиновых кислот.
За исключением живых аттенуированных противогриппозных вакцин, все четыре типа прошли клинические испытания на людях. заболевания в Китае заметно быстрее, чем в США.
По словам Тао, некоторые другие типы вакцин, если они будут успешно разработаны, теоретически более продуктивны, чем инактивированные вакцины.
В пятницу ВОЗ опубликовала планы, нацеленные на доставку 500 миллионов тестов в страны с низким и средним уровнем дохода (СНСД) к середине 2021 года, 245 миллионов курсов лечения к середине 2021 года и 2 миллиарда доз вакцины, из которых половина будет приобретена к концу 2021 года.
По данным с сайта ВОЗ, в клинических испытаниях по всему миру проходит 16 вакцин-кандидатов против COVID-19, семь из которых разрабатываются китайскими компаниями или совместно разрабатываются китайскими и иностранными компаниями.
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