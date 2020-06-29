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Коронавирус 2020

Китайские исследователи объявили о положительных результатах испытаний вакцины от COVID-19

Михаил Сысоев
29 июня 2020

Институт биопрепаратов в Пекине, находящийся в ведении Китайской национальной биотехнологической группы Sinopharm (CNBG), объявил, что достиг положительных результатов у разработанной экспериментальной вакцины от COVID-19. Заявление опубликовали 28 июня, когда общее число пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией превысило 10 миллионов.

По словам экспертов, три из четырех инактивированных вакцин против COVID-19, разработанных в Китае, вызвали положительный иммунный ответ в клинических испытаниях I и II фаз, что свидетельствует о значительном прогрессе Китая в исследованиях и разработках (НИОКР) этого типа вакцин.

Пекинский институт рассказал изданию Global Times, что все 1120 добровольцев в ходе первой и второй фазы клинических испытаний успешно продуцировали антитела с высоким титром против COVID-19 после принятия две дозы вакцины. Согласно заявлению, вакцина доказала свою эффективность и безопасность.

Клинические испытания начались 27 апреля в округе Шанцю (провинция Хэнань в Центральном Китае) и были спланированы как рандомизированные, двойные слепые и плацебо-контролируемые исследования.

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16 июня другой институт при CNBG в Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай) объявил о результатах клинических испытаний I и II фазы разработанной им вакцины-кандидата. Это дало дополнительные важные данные для исследования инактивированных вакцин против COVID-19.

Через неделю CNBG объявила о согласии с властями в Объединенных Арабских Эмиратах начать клинические испытания III фазы для инактивированных вакцин-кандидатов, разработанных биотехнологической группой, но не сказала, какие вакцины были задействованы.

Эксперты заявили, что, если испытания на людях пройдут хорошо за рубежом, в августе будет завершен третий этап испытаний, в сентябре будет проведено медицинское наблюдение, а уже в середине осени данные будут раскрыты. Вакцина может быть утверждена для продажи после положительных результатов в конце октября.

Sinopharm расширяет производственные мощности для вакцин COVID-19. Согласно сообщениям СМИ, один завод в Пекине и один в Ухане могут производить как минимум 200 миллионов доз в год. По заявлению компании, завод в Пекине уже является крупнейшим в мире центром производства вакцин против коронавирусной инфекции. Тем не менее массовое производство инактивированных вакцин все еще ограничено первоначальной проблемой недостаточной мощности.

«Каждому человеку нужны две дозы инактивированной вакцины, чтобы вызвать иммунный ответ: соответственно, 200 миллионов доз обеспечат иммунизацию лишь 100 миллионам человек. Это все еще далеко от удовлетворения потребностей Китая и всего мира в то время, когда вакцины срочно необходимы», — Тао Лина, шанхайский эксперт по вакцинам, в заявлении Global Times.

В Китае разрабатываются вакцины против COVID-19 по пяти категориям: инактивированные вакцины, вакцины с рекомбинантным белком, живые ослабленные вакцины против гриппа, аденовирусные вакцины и вакцины на основе нуклеиновых кислот.

За исключением живых аттенуированных противогриппозных вакцин, все четыре типа прошли клинические испытания на людях. заболевания в Китае заметно быстрее, чем в США.

По словам Тао, некоторые другие типы вакцин, если они будут успешно разработаны, теоретически более продуктивны, чем инактивированные вакцины.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что к концу 2021 года во всем мире будет доступно 2 миллиарда доз вакцины. Одних инактивированных вакцин, безусловно, будет недостаточно», — сказал Тао.

В пятницу ВОЗ опубликовала планы, нацеленные на доставку 500 миллионов тестов в страны с низким и средним уровнем дохода (СНСД) к середине 2021 года, 245 миллионов курсов лечения к середине 2021 года и 2 миллиарда доз вакцины, из которых половина будет приобретена к концу 2021 года.

По данным с сайта ВОЗ, в клинических испытаниях по всему миру проходит 16 вакцин-кандидатов против COVID-19, семь из которых разрабатываются китайскими компаниями или совместно разрабатываются китайскими и иностранными компаниями.

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