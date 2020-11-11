Истребление норок в Дании признано незаконным
На прошлой неделе правительство Дании приняло решение уничтожить всех норок (Mustela lutreola) на зверофермах страны из-за обнаружения у животных мутировавшей разновидности коронавируса, которая может распространяться среди людей.
Премьер-министр страны Метте Фредериксен пояснила, что мутировавший вирус, как было установлено, ослабляет способность организма вырабатывать антитела, что может сделать существующие вакцины против Covid-19 неэффективными.
Уничтожению подлежали около 17 миллионов норок, и завершить процедуру их истребления планировалось к концу этой недели, однако 9 ноября Фредриксен в ходе заседания фолькетинга (парламента Дании) сообщила, что правительство превысило свои полномочия, и правовых норм, оправдывающих решение о массовом уничтожении животных на зверофермах, не существует.
По действующему закону правительство может требовать от владельцев ферм убить животное, только если оно заражено или находится в непосредственной близости к зараженному.
Кабинет министров, тем не менее, намерен довести дело до конца и в ближайшее время представит в фолькетинг соответствующий законопроект.
За уничтожение норок, помимо Фредриксен, выступили министр сельского хозяйства Могенс Йенсен и глава датской ассоциации заводчиков норки Таге Педерсен.
Denmark’s plans to cull all 17 million mink in the country following the finding of a mutated coronavirus strain among them are facing legal obstacles after the government admitted it did not have legal basis for the order https://t.co/nGnukfmNU2— Reuters Science News (@ReutersScience) November 10, 2020
Депутаты Датской народной партии, критикуя Фредриксен, отметили, что в постановлении правительства об уничтожении норок слово «должны», направленное к фермерам, встречается 31 раз. Поэтому правительство превысило свои полномочия, издав приказ, а не рекомендацию заводчикам животных.
Тем не менее, как сообщает датское издание, фолькетинг, по всей видимости, согласится с решением правительства. Венстре, крупнейшая оппозиционная фракция в парламенте выразила готовность обеспечить принятие закона об истреблении норок в том случае, если кабмин гарантирует компенсации для фермеров.
На данный момент неизвестно, сколько норок уже было убито в соответствии с решением правительства, но счет идет на сотни тысяч. К делу их уничтожения были привлечены полиция и армия.
Дания — крупнейший в мире производитель норкового меха. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме жили около 15-17 миллионов норок.