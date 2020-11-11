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Коронавирус 2020

Истребление норок в Дании признано незаконным

National Geographic Россия
11 ноября 2020
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Норка с датской зверофермы
Фото: gript.ie
Пока забой пушных зверей в стране приостановили, но он может возобновиться.

На прошлой неделе правительство Дании приняло решение уничтожить всех норок (Mustela lutreola) на зверофермах страны из-за обнаружения у животных мутировавшей разновидности коронавируса, которая может распространяться среди людей.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен пояснила, что мутировавший вирус, как было установлено, ослабляет способность организма вырабатывать антитела, что может сделать существующие вакцины против Covid-19 неэффективными.

Уничтожению подлежали около 17 миллионов норок, и завершить процедуру их истребления планировалось к концу этой недели, однако 9 ноября Фредриксен в ходе заседания фолькетинга (парламента Дании) сообщила, что правительство превысило свои полномочия, и правовых норм, оправдывающих решение о массовом уничтожении животных на зверофермах, не существует.

По действующему закону правительство может требовать от владельцев ферм убить животное, только если оно заражено или находится в непосредственной близости к зараженному. 

Кабинет министров, тем не менее, намерен довести дело до конца и в ближайшее время представит в фолькетинг соответствующий законопроект. 

За уничтожение норок, помимо Фредриксен, выступили министр сельского хозяйства Могенс Йенсен и глава датской ассоциации заводчиков норки Таге Педерсен.

«Я по-прежнему призываю фермеров, выращивающих норку, к сотрудничеству <...> потому что теперь мы должны делать все возможное для улучшения здоровья населения», — Могенс Йенсен.

Депутаты Датской народной партии, критикуя Фредриксен, отметили, что в постановлении правительства об уничтожении норок слово «должны», направленное к фермерам, встречается 31 раз. Поэтому правительство превысило свои полномочия, издав приказ, а не рекомендацию заводчикам животных. 

Тем не менее, как сообщает датское издание, фолькетинг, по всей видимости, согласится с решением правительства. Венстре, крупнейшая оппозиционная фракция в парламенте выразила готовность обеспечить принятие закона об истреблении норок в том случае, если кабмин гарантирует компенсации для фермеров.

На данный момент неизвестно, сколько норок уже было убито в соответствии с решением правительства, но счет идет на сотни тысяч. К делу их уничтожения были привлечены полиция и армия. 

Дания — крупнейший в мире производитель норкового меха. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме жили около 15-17 миллионов норок. 

 

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