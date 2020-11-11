Истребление норок в Дании признано незаконным

На прошлой неделе правительство Дании приняло решение уничтожить всех норок (Mustela lutreola) на зверофермах страны из-за обнаружения у животных мутировавшей разновидности коронавируса, которая может распространяться среди людей.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен пояснила, что мутировавший вирус, как было установлено, ослабляет способность организма вырабатывать антитела, что может сделать существующие вакцины против Covid-19 неэффективными.

Уничтожению подлежали около 17 миллионов норок, и завершить процедуру их истребления планировалось к концу этой недели, однако 9 ноября Фредриксен в ходе заседания фолькетинга (парламента Дании) сообщила, что правительство превысило свои полномочия, и правовых норм, оправдывающих решение о массовом уничтожении животных на зверофермах, не существует.

По действующему закону правительство может требовать от владельцев ферм убить животное, только если оно заражено или находится в непосредственной близости к зараженному.

Кабинет министров, тем не менее, намерен довести дело до конца и в ближайшее время представит в фолькетинг соответствующий законопроект.

За уничтожение норок, помимо Фредриксен, выступили министр сельского хозяйства Могенс Йенсен и глава датской ассоциации заводчиков норки Таге Педерсен.