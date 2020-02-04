Из Уханя эвакуируют и поместят в карантин 132 россиянина

Голикова рассказала, что силами Воздушно-космических сил РФ из Уханя будут эвакуированы 147 человек, из которых 132 являются гражданами России, 10 – Белоруссии, трое – Казахстана, по одному – Армении и Украины.

«Министерством иностранных дел и посольством РФ в КНР ведется работа по определению списка граждан, которые будут эвакуированы из Уханя и провинции Хубэй. По данным на сейчас, МИД предоставил нам информацию о 147 гражданах <…> Эта информация будет все время уточняться до тех пор, пока первый борт не вылетит в Российскую Федерацию», – заявила Голикова.

По ее словам, все эвакуированные отправятся на двухнедельный карантин в Тюменскую область. Прилетевших их Уханя разместят в пригородном санатории «Градостроитель», сообщает издание 72.ru. «Градостроитель» находится в ведении департамента здравоохранения Тюменской области. В санатории обустроено около 200 мест.

В декабре прошлого года в Ухане обнаружили вспышку нового коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, количество заразившихся составило 20 684 человека, 427 из которых скончались. 726 человек были признаны излечившимися и выписаны из медицинских учреждений.

В пятницу 31 января стало известно о двух первых заразившихся коронавирусом в России.