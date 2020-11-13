Как атакует коронавирус: подробная инфографика

Ученые все еще разбираются, как коронавирус проникает в организм и почему наша иммунная система может отреагировать слишком сильно, что чревато самыми серьезными последствиями. На рисунках показано, как начинается инфекция: вирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, действует на белок ACE2, который находится на мембране клеток многих жизненно важных органов человека – например, альвеоцитов 2-го типа в легких.