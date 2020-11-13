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Коронавирус 2020

Как атакует коронавирус: подробная инфографика

Мануэл Каналес, Александр Стегмайер
13 ноября 2020
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Наглядная и поэтапная схема проникновения коронавируса в наш организм и его последствия.

Ученые все еще разбираются, как коронавирус проникает в организм и почему наша иммунная система может отреагировать слишком сильно, что чревато самыми серьезными последствиями. На рисунках показано, как начинается инфекция: вирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, действует на белок ACE2, который находится на мембране клеток многих жизненно важных органов человека – например, альвеоцитов 2-го типа в легких.

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Чтобы рассмотреть инфографику, нажмите на нее и приблизьте

Почитайте о первом известном случае, когда бессимптомная заболевшая COVID-19 распространяла вирус в течение 70 дней.

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