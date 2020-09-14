Как частицы вируса SARS-CoV-2 поражают легкие человека: фото

Каждая частица вируса SARS-CoV-2 — вирион — представляет собой белковый шарик с шипами, покрывающий генетический материал, шириной около 50-200 нанометров.

Новые поразительные изображения вируса, сделанные биохимиком Камиллой Эре из Медицинской школы Университета Северной Каролины (UNC), показывают, насколько плотно эти микроскопические вирионы могут инфицировать наши дыхательные пути.

Эре и ее коллеги ввели SARS-CoV-2 в лабораторную культуру эпителиальных клеток бронхов человека — клеток, которые создают барьер между воздухом в легких и нашим кровотоком. Они оставили их смешиваться на 96 часов, а затем использовали сканирующий электронный микроскоп для записи результатов.

«Производство вируса составляло приблизительно 3×106 бляшкообразующих единиц на культуру; это открытие согласуется с большим количеством вирионов, продуцируемых и высвобождаемых на клетку», — говорится в исследовании.