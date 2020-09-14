Как частицы вируса SARS-CoV-2 поражают легкие человека: фото

Каждая частица вируса SARS-CoV-2 — вирион — представляет собой белковый шарик с шипами, покрывающий генетический материал, шириной около 50-200 нанометров.
Новые поразительные изображения вируса, сделанные биохимиком Камиллой Эре из Медицинской школы Университета Северной Каролины (UNC), показывают, насколько плотно эти микроскопические вирионы могут инфицировать наши дыхательные пути.
Эре и ее коллеги ввели SARS-CoV-2 в лабораторную культуру эпителиальных клеток бронхов человека — клеток, которые создают барьер между воздухом в легких и нашим кровотоком. Они оставили их смешиваться на 96 часов, а затем использовали сканирующий электронный микроскоп для записи результатов.
«Производство вируса составляло приблизительно 3×106 бляшкообразующих единиц на культуру; это открытие согласуется с большим количеством вирионов, продуцируемых и высвобождаемых на клетку», — говорится в исследовании.
На изображениях синим цветом показаны похожие на волосы структуры, называемые ресничками, желтовато-зеленым — нити слизи, а вирионы SARS-CoV-2 отмечены красным.
Как отмечают исследователи, снимки дают представление о том масштабе, с которым коронавирусные частицы атакуют легкие человека и напоминают о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию от других людей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку COVID-19 пандемией в марте этого года. 13 сентября количество заболевших в мире выросло на 307,9 тысяч человек. Это рекордный суточный прирост. Прошлый максимум был зафиксирован 6 сентября: тогда за день коронавирусную инфекцию выявили у 304,6 тыс. человек.
По официальным данным на 14 сентября, общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в мире составляет 29,2 миллиона. 934 тысячи человек скончались от COVID-19.