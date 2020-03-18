Как долго коронавирус может выживать на разных поверхностях

Марр пояснила, что, если люди обеспокоены потенциальным риском заражения, они могут протереть пакеты дезинфицирующими салфетками и вымыть руки. Неясно, почему картон является менее благоприятной средой для вируса, чем пластик или сталь, но это может объясняться впитывающей способностью или волокнистостью упаковки по сравнению с другими поверхностями.

В течение нескольких недель эксперты утверждали, что вирус не передается по воздуху. Но на самом деле, он может оставаться в форме взвешенных частиц в течение примерно получаса.

Вирус не задерживается в воздухе на достаточно высоком уровне, чтобы представлять опасность для большинства людей, которые физически не находятся рядом с зараженным человеком. Но эта информация важна для медицинских работников, которые лечат инфицированных пациентов. Микрочастицы могут оседать на защитном снаряжении медиков.