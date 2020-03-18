Как долго коронавирус может выживать на разных поверхностях

Новое исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, утверждает, что вирус SARS-CoV-2 дольше всего держится на пластмассе и нержавеющей стали — до 72 часов. На картоне выживаемость вируса составляет около 24 часов, а на медных поверхностях — лишь 4 часа.
Эксперты отмечают, что эти данные могут успокоить тех, кто принимает посылки, отправляемые по почте — если только курьер, доставивший посылку не заражен COVID-19 и при работе с картонной коробкой не закашлялся или чихнул. Однако исследователи считают, что риск заражения при соприкосновении с различными поверхностями все еще довольно низок.
Марр пояснила, что, если люди обеспокоены потенциальным риском заражения, они могут протереть пакеты дезинфицирующими салфетками и вымыть руки. Неясно, почему картон является менее благоприятной средой для вируса, чем пластик или сталь, но это может объясняться впитывающей способностью или волокнистостью упаковки по сравнению с другими поверхностями.
В течение нескольких недель эксперты утверждали, что вирус не передается по воздуху. Но на самом деле, он может оставаться в форме взвешенных частиц в течение примерно получаса.
Вирус не задерживается в воздухе на достаточно высоком уровне, чтобы представлять опасность для большинства людей, которые физически не находятся рядом с зараженным человеком. Но эта информация важна для медицинских работников, которые лечат инфицированных пациентов. Микрочастицы могут оседать на защитном снаряжении медиков.
Чтобы оценить способность вируса выживать в воздухе, исследователи использовали вращающийся барабан для подвешивания аэрозолей с вирусом и обеспечивали температуру и влажность, которые близко имитируют больничные условия. В этом случае вирус выжил и оставался заразным до трех часов, но его способность заражать резко падала за это время. Эксперты отмечают, что нуждаются в большем количестве подобных экспериментов для тестирования выживаемости вируса при различных температурах и показателях влажности воздуха.
Исследователи отмечают, что новый коронавирус в целом не обладает большей выживаемостью во внешней среде, чем его близкие родственники SARS и MERS. Главная особенность и опасность SARS-CoV-2 состоит в том, что он способен хорошо передаваться между людьми даже при отсутствии у них симптомов болезни. В исследовании приняли участие специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, Принстонского университета, Калифорнийского университета и центров по контролю и профилактике заболеваний США.
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