Как в Китае дезинфицируют улицы: видео

Медиа не уточняют, какой состав имеет распылитель, использующийся на улицах, однако некоторые предполагают, что спрей состоит из низкоконцентрированного раствора отбеливателя.

Общегородская кампания по дезинфекции предназначена для того, чтобы остановить распространение нового коронавируса воздушно-капельным путем. Но некоторые эксперты утверждают, более целесообразно было бы очищать поверхности в больницах и на рынках.