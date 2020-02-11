Как в Китае дезинфицируют улицы: видео

Китайская государственная газета People’s Daily опубликовала видео о работе по дезинфекции в городе Ухань, эпицентре вспышки коронавируса, который распространился по всему миру. Хотя более 50 миллионов человек по всему Китаю отправлены на карантин (ношение масок и изоляция людей по домам должны помочь остановить распространение смертельного вируса), власти решили перестраховаться и приказали распрыскивать в изолированных городах дезинфицирующий спрей. Картина довольно апокалиптическая: белый туман клубится по улицам по мере продвижения по дорогам и тротуарам работников в спецзащите и грузовиков.
Еще один ролик появился на аккаунте газеты Global Times. На нем можно увидеть даже модифицированного рикшу с пушкой, распыляющей спрей.
Wuhan, the epicenter of the #coronavirus outbreak, began a city-wide sterilization campaign. Chinese netizens hail the move, hoping it will lead the city back to safety. pic.twitter.com/yzsCwO9WvM— Global Times (@globaltimesnews) February 5, 2020
Медиа не уточняют, какой состав имеет распылитель, использующийся на улицах, однако некоторые предполагают, что спрей состоит из низкоконцентрированного раствора отбеливателя.
Общегородская кампания по дезинфекции предназначена для того, чтобы остановить распространение нового коронавируса воздушно-капельным путем. Но некоторые эксперты утверждают, более целесообразно было бы очищать поверхности в больницах и на рынках.
По последним данным, общее количество заразившихся вирусом 2019-nCoV составляет 43 112 человек, из которых 42 648 приходится на Китай. От коронавируса уже скончались 1 018 человек. 4134 заболевших излечились и были выписаны из медицинских учреждений.