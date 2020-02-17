Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Китайский коронавирус 2020

Как выглядит COVID-19 под микроскопом: фото

17 февраля 2020
COVID-19
Фото: NIAID / flickr.com
Врага нужно знать в лицо.

Хотя коронавирус уже почти два месяца распространяется по миру и широко освещается в международных СМИ, мало кто из нас (помимо врачей, разрабатывающих вакцину) представляет, как он выглядит.

Исследователи из Лаборатории Роки-Маунтин (RML) Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) опубликовали снимки коронавируса, сделанные с помощью просвечивающего (трансмиссионного) электронного микроскопа и растрового электронного микроскопа. На снимках – коронавирус COVID-19, диагностированный у пациента из США. 

Изображения выполнены в ложных цветах для наглядности. Например, на снимках ниже вирус окрашен в желтый и оранжевый цвета, а поверхность клетки, в которую он проникает – в синий и розовый.

_--.jpg
NIAID / flickr.com
_-.jpeg
NIAID / flickr.com
49534865371_7219ecfbcd_k.jpg
NIAID / flickr.com

Вирус на снимках может выглядеть довольно знакомо: большинство коронавирусов, таких как SARS и MERS, выглядят одинаково снаружи и имеют  сферический вид с шипами-«коронами». У всех коронавирусов есть лишь небольшие различия в геноме, тем не менее они могут иметь совершенно разные проявления, когда дело доходит до заражения людей и симптомов заболевания. 

Все изображения COVID-19, сделанные RML, представлены здесь.

По последним данным, общее количество заразившихся COVID-19 составляет 71 810 человек, из которых 1 775 скончались, а 11 188 излечились и были выписаны из медицинских учреждений. 17 февраля стало известно о первом случае заражения, зафиксированном у гражданки РФ.