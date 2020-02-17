Как выглядит COVID-19 под микроскопом: фото

Хотя коронавирус уже почти два месяца распространяется по миру и широко освещается в международных СМИ, мало кто из нас (помимо врачей, разрабатывающих вакцину) представляет, как он выглядит.

Исследователи из Лаборатории Роки-Маунтин (RML) Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) опубликовали снимки коронавируса, сделанные с помощью просвечивающего (трансмиссионного) электронного микроскопа и растрового электронного микроскопа. На снимках – коронавирус COVID-19, диагностированный у пациента из США.

Изображения выполнены в ложных цветах для наглядности. Например, на снимках ниже вирус окрашен в желтый и оранжевый цвета, а поверхность клетки, в которую он проникает – в синий и розовый.