Как выглядит опустевший Париж: фото

По прогнозам Министерства здравоохранения, пик эпидемии в Париже ожидается на этой неделе. Предположительно, ситуация в столичном регионе будет похожа на итальянскую. Для того, чтобы сдержать распространение вируса, во Франции введены максимально жесткие меры. В Париже для выхода на улицу требуется официальная справка, в которой говорится о причинах и предполагаемом времени. При ее отсутствии полиция выписывает штраф. Журналист National Geographic Уильям Дэниэлс (William Daniels) имеет такой документ, что позволяет делать фотографии из города на его новом этапе жизни. Большинство улиц были пусты, но, например, в бедном районе Барбес (Barbès) на севере Парижа было многолюдно. Справок у горожан не было, но и полицейские сюда не заглядывали — по крайней мере во время работы над репортажем.

Дэниэлс отмечает, что в эти дни в особенно тяжелой ситуации оказались бездомные. В прошлом таким людям помогали благотворительные организации, но теперь они не работают. Просить милостыню больше не у кого, и даже все общественные туалеты закрыты.

Еще одним заметным изменением стал необычно чистый воздух и, кроме того, журналист впервые услышал пение птиц рядом с одним из крупнейших в мире торговых центров, Les Halles.