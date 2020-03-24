Как выглядят мегаполисы на карантине: видео с пустыми городами
Чтобы противостоять пандемии все больше городов по всему миру закрывается на карантин. Съемки из таких регионов напоминают кадры из фильмов о постапокалипсисе.
Ухань, ставший эпицентром распространения нового коронавируса, закрыт на карантин с 23. Ролик снят еще 6 февраля, но на сегодняшний день город все еще заблокирован. Китайские власти планируют снять транспортную блокировку Уханя 8 апреля.
На улицах Лос-Анджелеса все еще можно заметить отдельных прохожих, однако нет и следа привычных толп туристов. По последним данным в городе зафиксировано 546 случаев заражения COVID-19 и 7 летальных исходов.
С 17 марта на карантине находится вся Франция, и Париж — не исключение. В столице выявлено 6 200 зараженных коронавирусом. Это почти треть от общего количества заболевших во Франции.
В Нью-Йорке зафиксировано уже более 12 тысяч зараженных, однако на тотальный карантин город закрылся только 22 марта. Это редкая возможность увидеть пустым Таймс-сквер, который в обычное время за сутки посещают около 400 тысяч человек.
Улицы Бостона также опустели. Пока здесь выявлено только 136 заболевших, однако уже зафиксированы смертельные случаи.
На видео недельной давности на улицах Лондона все еще встречаются прохожие и даже открыты торговые центры. Тотальный карантин в Великобритании объявлен только 23 марта.
Нэшвилл не тянет на звание мегаполиса, и здесь пока зафиксированы только отдельные случаи коронавируса. Но и без объявления карантина, жители без необходимости не выходят на улицу.
По данным на 24 марта, в мире выявлено 383 136 случаев заражения COVID-19, 16 563 человека погибли, количество выздоровевших превысило 100 000 человек.