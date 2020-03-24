Как выглядят мегаполисы на карантине: видео с пустыми городами

Чтобы противостоять пандемии все больше городов по всему миру закрывается на карантин. Съемки из таких регионов напоминают кадры из фильмов о постапокалипсисе.

Ухань, ставший эпицентром распространения нового коронавируса, закрыт на карантин с 23. Ролик снят еще 6 февраля, но на сегодняшний день город все еще заблокирован. Китайские власти планируют снять транспортную блокировку Уханя 8 апреля.