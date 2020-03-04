Какие мировые достопримечательности сейчас закрыты из-за коронавируса
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 92 тысячи человек. 90% случаев приходится на Китай. Всего в мире зарегистрировано более 3110 летальных исходов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 130 странах еще не были выявлены случаи заражения.
Власти государств, где обнаружены заболевшие, ограничивают или полностью запрещают посещения популярных у горожан и туристов мест. Италия предприняла эти шаги после трех смертельных исходов, но сейчас ситуация значительно хуже: по всей стране насчитывается 79 человек, умерших от инфекции нового типа. В стране действуют повышенные меры безопасности: закрыт театр Ла Скала, Миланский собор ограничил число посетителей. Не работают несколько музеев в Милане, Венеции и других областях на севере, а небольшой венецианский музей «Коллекция Пегги Гуггенхайм» попросил посетителей держаться на расстоянии метра друг от друга.
Во Франции введен запрет на собрания в закрытом пространстве более пяти тысяч человек. Под эту категорию подпадает Лувр. Когда популярнейший музей страны возобновит работу, не сообщается. При этом дворцово-парковый ансамбль Версаль остается открытым.
Вслед за шанхайским Диснейлендом, были закрыты все подобные парки в Азии. Японские Диснейленд, DisneySea и Universal Studios не будут принимать посетителей до 15-16 марта, в Таиланде не работает Legend Siam, в Гонконге – Ocean Park и аквариум.
Executives of Legend Siam, a 4-billion-baht theme park in Chon Buri, admit the park has been forced to shut down due to the Covid-19 outbreak, but insist it's only temporary. #BangkokPost #Thailand https://t.co/Mx9Vw4kzvw— Bangkok Post (@BangkokPostNews) February 28, 2020
В Японии также недоступны музеи Мори, современного искусства, Национальный музей Киото, небоскреб Skytree и другие места. Аналогичный список в Южной Корее включает Национальный музей, музей современного искусства и дворец Генбокгун в Сеуле. Наибольшее число закрытых объектов – в Китае. Власти КНР попросили музеи оставаться активными в соцсетях и предлагать больше информации о коллекциях онлайн.
В Великобритании по состоянию на 3 марта выявлен 51 случай заражения, летальных исходов нет. Музеи Лондона продолжают работу, но администрация следит за ситуацией и готова принять запретительные меры в любой момент.
Помимо музеев, распространение вируса отразилось на мероприятиях. В Париже отменили многие выставки, и в том числе проведение крупного Книжного салона, который должен был пройти 20-23 марта. Не состоялся ежегодный зимний полумарафон в Париже, который 1 марта должен был собрать 40 тысяч участников. Ограничения введены в отношении Токийского марафона, а перспективы Олимпиады, которая должна пройти в июле-августе, пока остаются неясными. По всему миру отменяются крупные IT-конференции, и впервые за свою 54-летнюю историю была отменена туристическая выставка в Берлине.