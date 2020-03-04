Какие мировые достопримечательности сейчас закрыты из-за коронавируса

В Японии также недоступны музеи Мори, современного искусства, Национальный музей Киото, небоскреб Skytree и другие места. Аналогичный список в Южной Корее включает Национальный музей, музей современного искусства и дворец Генбокгун в Сеуле. Наибольшее число закрытых объектов – в Китае. Власти КНР попросили музеи оставаться активными в соцсетях и предлагать больше информации о коллекциях онлайн.



В Великобритании по состоянию на 3 марта выявлен 51 случай заражения, летальных исходов нет. Музеи Лондона продолжают работу, но администрация следит за ситуацией и готова принять запретительные меры в любой момент.



Помимо музеев, распространение вируса отразилось на мероприятиях. В Париже отменили многие выставки, и в том числе проведение крупного Книжного салона, который должен был пройти 20-23 марта. Не состоялся ежегодный зимний полумарафон в Париже, который 1 марта должен был собрать 40 тысяч участников. Ограничения введены в отношении Токийского марафона, а перспективы Олимпиады, которая должна пройти в июле-августе, пока остаются неясными. По всему миру отменяются крупные IT-конференции, и впервые за свою 54-летнюю историю была отменена туристическая выставка в Берлине.