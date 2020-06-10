Карантин предотвратил как минимум 531 миллион случаев заболевания COVID-19

Группа проанализировала, насколько быстро распространялись вспышки в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции и США до и после того, как правительства проводили такую ​​политику. При этом, количество спасенных жизней не оценивалось.

В целом, исследователи обнаружили, что блокировки предотвратили примерно 62 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 в этих шести странах. Но, по оценкам команды, не каждый, кто заражается коронавирусом, проходит тестирование или проявляет симптомы, что делает истинную сумму предотвращенных случаев инфекции ближе к 530 миллионам человек.

В другом исследовании ученые из Имперского колледжа в Лондоне выяснили, что меры по сокращению распространения коронавируса в 11 европейских странах привели к снижению уровня инфицирования в среднем на 81% по сравнению с уровнем до вмешательства властей.

По данным на 10 июня, в мире зарегистрировано 7 378 719 случаев коронавирусной инфекции и 415 832 смертельных исходов. Выздоровели 3 619 070 человек.