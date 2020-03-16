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Китайский коронавирус 2020

Снижение загрязнения воздуха из-за карантина может спасти больше жизней, чем унесет COVID-19

16 марта 2020
Франсуа Жеменн
Франсуа Жеменн
Фото: YouTube
К такому выводу пришли в Обсерватории Грэма Гюго, которая изучает взаимодействие между изменениями окружающей среды и экологической миграции.

Меры, принятые в связи с пандемией коронавируса, привели к приостановке промышленных производств и снижению интенсивности транспортного сообщения. Это повлекло за собой заметное снижение вредных выбросов в атмосферу, включая парниковые газы, которые приводят к изменению климата.

Карантин может спасти больше жизней из-за снижения загрязнения, чем уносит сам вирус, утверждает директор Обсерватории Гюго Франсуа Жеменн.

«Как ни странно, я думаю, что число смертей от коронавируса в итоге может оказаться меньшим злом, если учесть смертельные случаи от загрязнения атмосферы», — Франсуа Жеменн.

Жеменн ссылается на данные, согласно которым только во Франции из-за загрязнения атмосферы умирает около 48 000 человек ежегодно, а в Китае — более миллиона. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, по всему миру эта цифра составляет около 7 миллионов человек.

Некоторые эксперты сравнивают сегодняшнюю пандемию коронавируса со вспышкой гриппа в 1957 году, когда погибло чуть более миллиона человек. По самым пессимистичным прогнозам, количество жертв пандемии SARS-CoV-2 может превысить миллион человек, однако большинство экспертов называют гораздо меньшую цифру.

Жеменн призывает задуматься, почему мы так сильно реагируем на угрозу с меньшей летальностью, чем на другую — с гораздо большей.

«Сейчас довольно интересные времена. Что меня больше всего удивляет, так это то, что меры, которые мы готовы принять для борьбы с этим коронавирусом, гораздо более серьезны, чем меры, которые мы готовы принять, чтобы противостоять изменению климата или загрязнению атмосферы. Я думаю, это то, что должно вызывать у нас вопросы: почему мы гораздо больше боимся коронавируса, чем изменения климата, загрязнения атмосферы или других угроз. Что такого особенного в коронавирусе, что из-за этого мы готовы заблокировать весь мир?» — Франсуа Жеменн.

Согласно исследованию, проведенному профессором Стэнфордского университета Маршалл Бёрком, снижение уровня атмосферного загрязнения на протяжении двух месяцев, вероятно, спасло жизни 4 000 детей младше пяти лет и около 73 000 пожилых людей в Китае.

Такие выводы Бёрк сделал на основании мониторинга концентрации PM2.5 (микрочастиц размером примерно от 10 нанометров до 2,5 микрометра) в четырех городах КНР и оценки уровня смертности в двух упомянутых выше возрастных группах.

«Даже при более консервативных предположениях, благодаря сокращению загрязнения, спасено примерно в 20 раз больше жизней, чем были потеряны непосредственно из-за коронавируса», — говорит Бёрк.

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