Снижение загрязнения воздуха из-за карантина может спасти больше жизней, чем унесет COVID-19
Меры, принятые в связи с пандемией коронавируса, привели к приостановке промышленных производств и снижению интенсивности транспортного сообщения. Это повлекло за собой заметное снижение вредных выбросов в атмосферу, включая парниковые газы, которые приводят к изменению климата.
Карантин может спасти больше жизней из-за снижения загрязнения, чем уносит сам вирус, утверждает директор Обсерватории Гюго Франсуа Жеменн.
Жеменн ссылается на данные, согласно которым только во Франции из-за загрязнения атмосферы умирает около 48 000 человек ежегодно, а в Китае — более миллиона. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, по всему миру эта цифра составляет около 7 миллионов человек.
Некоторые эксперты сравнивают сегодняшнюю пандемию коронавируса со вспышкой гриппа в 1957 году, когда погибло чуть более миллиона человек. По самым пессимистичным прогнозам, количество жертв пандемии SARS-CoV-2 может превысить миллион человек, однако большинство экспертов называют гораздо меньшую цифру.
Жеменн призывает задуматься, почему мы так сильно реагируем на угрозу с меньшей летальностью, чем на другую — с гораздо большей.
Согласно исследованию, проведенному профессором Стэнфордского университета Маршалл Бёрком, снижение уровня атмосферного загрязнения на протяжении двух месяцев, вероятно, спасло жизни 4 000 детей младше пяти лет и около 73 000 пожилых людей в Китае.
Такие выводы Бёрк сделал на основании мониторинга концентрации PM2.5 (микрочастиц размером примерно от 10 нанометров до 2,5 микрометра) в четырех городах КНР и оценки уровня смертности в двух упомянутых выше возрастных группах.
«Даже при более консервативных предположениях, благодаря сокращению загрязнения, спасено примерно в 20 раз больше жизней, чем были потеряны непосредственно из-за коронавируса», — говорит Бёрк.
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