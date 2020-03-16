Снижение загрязнения воздуха из-за карантина может спасти больше жизней, чем унесет COVID-19

Жеменн ссылается на данные, согласно которым только во Франции из-за загрязнения атмосферы умирает около 48 000 человек ежегодно, а в Китае — более миллиона. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, по всему миру эта цифра составляет около 7 миллионов человек.

Некоторые эксперты сравнивают сегодняшнюю пандемию коронавируса со вспышкой гриппа в 1957 году, когда погибло чуть более миллиона человек. По самым пессимистичным прогнозам, количество жертв пандемии SARS-CoV-2 может превысить миллион человек, однако большинство экспертов называют гораздо меньшую цифру.

Жеменн призывает задуматься, почему мы так сильно реагируем на угрозу с меньшей летальностью, чем на другую — с гораздо большей.