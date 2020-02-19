Китай опубликовал крупнейшее исследование и статистику по COVID-19

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) опубликовал результаты исследования, которое отражает статистику заболевания среди разных групп пациентов. Ученые проанализировали 44 672 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Согласно исследованию, в 80,9% случаях заболевание проходило в легкой форме, в 13,8% – в тяжелой и в 4,7% – в очень тяжелой форме. Общая летальность COVID-19 пока составляет 2,3%. При этом наиболее высокаих показателей она достигает в провинции Хубэй – 2,9%, тогда как в остальной части страны летальность является 0,4%.
Число смертей среди инфицированных остается низким, но растет среди лиц старше 80 лет. При этом, мужчины умирают чаще (2,8%), чем женщины (1,7%).
Исследование определило ряд заболеваний, при наличии которых, воздействие коронавируса существенно увеличивает риск летального исхода. На первом месте сердечно-сосудистые заболевания, за которыми следуют диабет, хронические респираторные заболевания и гипертония.
В исследовании особо отмечен риск для медицинских работников. В общей сложности было зафиксировано 1 716 подтвержденных случаев COVID-19 среди медперсонала. По состоянию на 11 февраля, скончались пять медработников. На этой неделе стало известно о смерти главврача одной из больниц в Ухане.
Китайские власти утверждают, что пик эпидемии пришелся на 23-26 января, а сейчас болезнь постепенно идет на убыль. На это сильно повлиял карантин, введенный в стране.
По последним данным, общее количество заразившихся COVID-19 составляет 75 201 человек, из которых 2 012 скончались, а 14 905 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.