Китай опубликовал крупнейшее исследование и статистику по COVID-19

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) опубликовал результаты исследования, которое отражает статистику заболевания среди разных групп пациентов. Ученые проанализировали 44 672 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно исследованию, в 80,9% случаях заболевание проходило в легкой форме, в 13,8% – в тяжелой и в 4,7% – в очень тяжелой форме. Общая летальность COVID-19 пока составляет 2,3%. При этом наиболее высокаих показателей она достигает в провинции Хубэй – 2,9%, тогда как в остальной части страны летальность является 0,4%.

Число смертей среди инфицированных остается низким, но растет среди лиц старше 80 лет. При этом, мужчины умирают чаще (2,8%), чем женщины (1,7%).

Исследование определило ряд заболеваний, при наличии которых, воздействие коронавируса существенно увеличивает риск летального исхода. На первом месте сердечно-сосудистые заболевания, за которыми следуют диабет, хронические респираторные заболевания и гипертония.