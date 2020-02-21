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Китайский коронавирус 2020

Китай пообещал ликвидировать эпидемию коронавируса в стране в марте

Интерфакс
21 февраля 2020
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SARS-CoV-2
Фото: NIAID / Flickr.com
Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы РФ Иваном Мельниковым.

Чжан Ханьхуэй сообщил, что по всей территории Китая, за исключением провинции Хубэй, уже более 10 дней не фиксируются новые случаи инфекции.

«В других регионах, за исключением провинции Хубэй, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии ликвидируем ее в следующем месяце», – Чжан Ханьхуэй.

Также уменьшается количество зараженных новым коронавирусом и в Ухане – эпицентре эпидемии, добавил Чжан Ханьхуэй. «На сегодняшний день уже больше 18 тысяч человек выписаны из госпиталей», – сказал посол.

Замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин завил, что в настоящее время клинические испытания проходят три способа лечения COVID-19, включая использование стволовых клеток и препарат «Фавипиравир». По его словам, есть первые положительные результаты.

По последним данным, от коронавирусной инфекции COVID-19 погибло 2 247 человек. Всего зафиксировано 76 775 случаев заражения, а 18 831 человек уже признаны излечившимися и выписаны из медучреждений.