Китай пообещал ликвидировать эпидемию коронавируса в стране в марте

Также уменьшается количество зараженных новым коронавирусом и в Ухане – эпицентре эпидемии, добавил Чжан Ханьхуэй. «На сегодняшний день уже больше 18 тысяч человек выписаны из госпиталей», – сказал посол.

Замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин завил, что в настоящее время клинические испытания проходят три способа лечения COVID-19, включая использование стволовых клеток и препарат «Фавипиравир». По его словам, есть первые положительные результаты.

По последним данным, от коронавирусной инфекции COVID-19 погибло 2 247 человек. Всего зафиксировано 76 775 случаев заражения, а 18 831 человек уже признаны излечившимися и выписаны из медучреждений.