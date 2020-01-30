Китай ввел уголовную ответственность за отказ от лечения коронавируса

Власти провинции Хубэй будут привлекать к уголовной ответственности носителей нового типа коронавируса, отказывающихся от карантина, а также плюющих в других людей с целью их заразить, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление общественной безопасности региона.
Особо строго будет наказываться преднамеренное причинение вреда и нападение на медицинский персонал, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание медиков.
Как сообщает Channel News Asia, любой, кто не подчиняется инструкциям, может быть оштрафован или заключен в тюрьму на срок до двух лет.
UPDATE #4— More World Maps (@MoreWorldMaps) January 26, 2020
Countries with confirmed and suspected cases of Wuhan #Coronavirus. pic.twitter.com/tMuJeVBCp7
В среду стало известно, что в Китае не осталось ни одной провинции, которую бы не затронул вирус 2019-nCoV. До этого момента случаев заражения не было зафиксировано в Тибетской автономной области.
Подробная и актуальная статистика по заболевшим, погибшим и вылеченным от коронавируса доступна на gisanddata.maps.arcgis.com.
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