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Китайский коронавирус 2020

Китай ввел уголовную ответственность за отказ от лечения коронавируса

30 января 2020
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Фото: Wikimedia Commons
Наказание также предусмотрено за намеренное заражение другого человека.

Власти провинции Хубэй будут привлекать к уголовной ответственности носителей нового типа коронавируса, отказывающихся от карантина, а также плюющих в других людей с целью их заразить, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление общественной безопасности региона.

Особо строго будет наказываться преднамеренное причинение вреда и нападение на медицинский персонал, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание медиков.

Как сообщает Channel News Asia, любой, кто не подчиняется инструкциям, может быть оштрафован или заключен в тюрьму на срок до двух лет.

В среду стало известно, что в Китае не осталось ни одной провинции, которую бы не затронул вирус 2019-nCoV. До этого момента случаев заражения не было зафиксировано в Тибетской автономной области.

Подробная и актуальная статистика по заболевшим, погибшим и вылеченным от коронавируса доступна на gisanddata.maps.arcgis.com.

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gisanddata.maps.arcgis.com Карта зараженных короновирусом

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