Китай ввел уголовную ответственность за отказ от лечения коронавируса

Власти провинции Хубэй будут привлекать к уголовной ответственности носителей нового типа коронавируса, отказывающихся от карантина, а также плюющих в других людей с целью их заразить, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление общественной безопасности региона.

Особо строго будет наказываться преднамеренное причинение вреда и нападение на медицинский персонал, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание медиков.

Как сообщает Channel News Asia, любой, кто не подчиняется инструкциям, может быть оштрафован или заключен в тюрьму на срок до двух лет.