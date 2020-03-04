Китай ввел запрет на торговлю и употребление в пищу диких животных

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) ввел «полный запрет на незаконную торговлю дикими животными с целью искоренения вредной привычки употребления диких животных в пищу, а также защиты здоровья и обеспечения безопасности населения».
В январе в связи со вспышкой коронавирусной инфекции торговля дикими животными в Китае была временно приостановлена. Теперь китайские власти решились на постоянный запрет.
В постановлении также говорится, что использование диких животных в медицинских и научных целях будет подвергаться строгой проверке, утверждению и карантинному контролю.
Как сообщается, китайское правительство рассчитывает на то, что в результате принятых мер в будущем удастся предотвратить вспышку зоонозных инфекций. Рынок в Ухане считается причиной появления нового коронавируса. На нем велась торговля мясом змей, летучих мышей и других диких животных.
По последним данным, коронавирусом заразились 93 158 человек, из которых 3 198 скончались, а 50 690 — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.