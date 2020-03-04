Китай ввел запрет на торговлю и употребление в пищу диких животных

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) ввел «полный запрет на незаконную торговлю дикими животными с целью искоренения вредной привычки употребления диких животных в пищу, а также защиты здоровья и обеспечения безопасности населения».

В январе в связи со вспышкой коронавирусной инфекции торговля дикими животными в Китае была временно приостановлена. Теперь китайские власти решились на постоянный запрет.