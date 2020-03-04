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Китайский коронавирус 2020

Китай ввел запрет на торговлю и употребление в пищу диких животных

04 марта 2020
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Фото: pickpik.com
Временные ограничения теперь носят постоянный характер.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) ввел «полный запрет на незаконную торговлю дикими животными с целью искоренения вредной привычки употребления диких животных в пищу, а также защиты здоровья и обеспечения безопасности населения».

В январе в связи со вспышкой коронавирусной инфекции торговля дикими животными в Китае была временно приостановлена. Теперь китайские власти решились на постоянный запрет.

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В постановлении также говорится, что использование диких животных в медицинских и научных целях будет подвергаться строгой проверке, утверждению и карантинному контролю.

Как сообщается, китайское правительство рассчитывает на то, что в результате принятых мер в будущем удастся предотвратить вспышку зоонозных инфекций. Рынок в Ухане считается причиной появления нового коронавируса. На нем велась торговля мясом змей, летучих мышей и других диких животных.

«Среди людей растет озабоченность по поводу потребления диких животных и скрытых опасностей, которые оно несет для безопасности общественного здравоохранения после вспышки новой коронавирусной болезни (COVID-19)», — Чжан Тивэй, спикер Комиссии по законодательным вопросам.

По последним данным, коронавирусом заразились 93 158 человек, из которых 3 198 скончались, а 50 690 — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.