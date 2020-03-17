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Китайский коронавирус 2020

Китайский автоконцерн запустил одно из крупнейших производств медицинских масок в мире

17 марта 2020
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Фото: YouTube
Самый востребованный продукт в последнее время.

Производитель автомобилей BYD Co Ltd, базирующийся в Шэньчжэне, организовал производство, выпускающее около 5 000 000 масок и 300 000 бутылок с дезинфицирующими средствами в день. Компания столкнулась с необходимостью обеспечить масками 250 тысяч собственных работников еще в январе в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

«У нас есть 250 тысяч рабочих, и, если мы подготовим две маски для каждого из них, нам понадобится 500 тысяч масок. В Шэньчжэне насчитывается более 20 млн жителей, и им потребовалось бы более 40 млн масок, если бы каждый человек лишь в паре масок», — Ли Вэй, глава президентского офиса BYD.

В таких условиях компания решила наладить производство масок сама. Однако, по словам Ли Вэй, во время эпидемии было невозможно купить оборудование для производства масок, поэтому и оно было изготовлено силами самой компании.

Группа из 3 000 инженеров менее чем за две недели закончила работу по проектировке оборудования, которая обычно занимает не менее двух месяцев. В течение семи дней были завершены и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для производства масок, а также дезинфицирующих средств.

В течение месяца компания создала 100 линий по производству масок. 17 февраля первая партия масок BYD сошла с конвейера. Новые производственные линии позволили довести ежедневную производственную мощность BYD до 5 000 000 масок и 300 000 бутылок дезинфицирующих средств, по этому показателю компания стала одним из крупнейших производителей масок в мире. По данным отдела контроля качества правительства Китая, качество масок BYD оказалось значительно выше, чем в целом по отрасли.

Компания ежедневно производит от пяти до десяти новых машин для изготовления масок, и количество масок, производимых BYD, увеличивается со скоростью примерно от 300 000 до 500 000 единиц в день.

В компании сообщили, что помимо внутреннего использования, маски были пожертвованы больницам на передовой линии борьбы с эпидемией, общественным транспортным компаниям, аэропортам и портам. Некоторое количество было передано правительству, а также стратегическим партнерам BYD.

BYD планирует повысить производство до 10 миллионов масок в день. Маски также будут предоставлены другим странам, серьезно пострадавшим от эпидемии, после удовлетворения спроса в самом Китае.