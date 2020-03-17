Китайский автоконцерн запустил одно из крупнейших производств медицинских масок в мире
Производитель автомобилей BYD Co Ltd, базирующийся в Шэньчжэне, организовал производство, выпускающее около 5 000 000 масок и 300 000 бутылок с дезинфицирующими средствами в день. Компания столкнулась с необходимостью обеспечить масками 250 тысяч собственных работников еще в январе в связи со вспышкой коронавируса в Китае.
В таких условиях компания решила наладить производство масок сама. Однако, по словам Ли Вэй, во время эпидемии было невозможно купить оборудование для производства масок, поэтому и оно было изготовлено силами самой компании.
Группа из 3 000 инженеров менее чем за две недели закончила работу по проектировке оборудования, которая обычно занимает не менее двух месяцев. В течение семи дней были завершены и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для производства масок, а также дезинфицирующих средств.
В течение месяца компания создала 100 линий по производству масок. 17 февраля первая партия масок BYD сошла с конвейера. Новые производственные линии позволили довести ежедневную производственную мощность BYD до 5 000 000 масок и 300 000 бутылок дезинфицирующих средств, по этому показателю компания стала одним из крупнейших производителей масок в мире. По данным отдела контроля качества правительства Китая, качество масок BYD оказалось значительно выше, чем в целом по отрасли.
BYD, China’s biggest electric vehicle maker, now produces 5 million protective medical face masks per day, making it one of the largest mask manufacturers in the world. #coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/c6mTIi3zGh— Global Analytica (@AnalyticaGlobal) March 13, 2020
Компания ежедневно производит от пяти до десяти новых машин для изготовления масок, и количество масок, производимых BYD, увеличивается со скоростью примерно от 300 000 до 500 000 единиц в день.
В компании сообщили, что помимо внутреннего использования, маски были пожертвованы больницам на передовой линии борьбы с эпидемией, общественным транспортным компаниям, аэропортам и портам. Некоторое количество было передано правительству, а также стратегическим партнерам BYD.
BYD планирует повысить производство до 10 миллионов масок в день. Маски также будут предоставлены другим странам, серьезно пострадавшим от эпидемии, после удовлетворения спроса в самом Китае.