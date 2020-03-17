Китайский автоконцерн запустил одно из крупнейших производств медицинских масок в мире

В таких условиях компания решила наладить производство масок сама. Однако, по словам Ли Вэй, во время эпидемии было невозможно купить оборудование для производства масок, поэтому и оно было изготовлено силами самой компании.

Группа из 3 000 инженеров менее чем за две недели закончила работу по проектировке оборудования, которая обычно занимает не менее двух месяцев. В течение семи дней были завершены и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для производства масок, а также дезинфицирующих средств.

В течение месяца компания создала 100 линий по производству масок. 17 февраля первая партия масок BYD сошла с конвейера. Новые производственные линии позволили довести ежедневную производственную мощность BYD до 5 000 000 масок и 300 000 бутылок дезинфицирующих средств, по этому показателю компания стала одним из крупнейших производителей масок в мире. По данным отдела контроля качества правительства Китая, качество масок BYD оказалось значительно выше, чем в целом по отрасли.