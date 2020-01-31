Китайский коронавирус проник в Россию

Случаи заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие – граждане Китая.

Голикова добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание.

По ее словам, в Ухане находятся 300 граждан РФ, в Хубэе – 341. Россиянам дадут возможность выбора – остаться в Китае или вернуться. В случае решения уехать, они проведут две недели в карантине.

По состоянию на 05:30 (мск) 31 января от заболевания погибли 213 человек. Все смертельные случаи зафиксированы в Китае. Общее число заразившихся — 9 776 человек, из них 187 полностью излечились.

Подробная и актуальная статистика по заболевшим, погибшим и вылеченным от коронавируса доступна на gisanddata.maps.arcgis.com.