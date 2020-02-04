Китайский коронавирус унес жизни 427 человек. Похоже, будет объявлена пандемия

Медицинская энциклопедия определяет пандемию как форму эпидемического процесса, характеризующуюся массовым распространением заразной болезни в пределах нескольких стран или континентов.

Согласно руководству Министерства здравоохранения и безопасности Великобритании, вирусная вспышка может быть охарактеризована как пандемия, если она «заметно отличается от недавно циркулирующих штаммов» и «у людей практически нет к ней иммунитета».

Эпидемией, напротив, называют более локализованную или региональную вспышку. На данный момент такой статус имеет распространение 2019-nCoV.