Китайский коронавирус унес жизни 427 человек. Похоже, будет объявлена пандемия
Ученые и эксперты по болезням сообщают, что вспышка коронавируса в Ухане вскоре может приобрести статус пандемии. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». Однако объявление пандемии выведет вирус 2019-nCoV на новый уровень, поскольку этот термин означает более глобальную вспышку.
Медицинская энциклопедия определяет пандемию как форму эпидемического процесса, характеризующуюся массовым распространением заразной болезни в пределах нескольких стран или континентов.
Согласно руководству Министерства здравоохранения и безопасности Великобритании, вирусная вспышка может быть охарактеризована как пандемия, если она «заметно отличается от недавно циркулирующих штаммов» и «у людей практически нет к ней иммунитета».
Эпидемией, напротив, называют более локализованную или региональную вспышку. На данный момент такой статус имеет распространение 2019-nCoV.
По последним данным, количество заразившихся 2019-nCoV составило 20 613 человек, 427 из которых скончались. 666 человек были признаны излечившимися и выписаны из медицинских учреждений.
В пятницу 31 января стало известно о двух первых заразившихся коронавирусом в России.