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Китайский коронавирус 2020

Китайский коронавирус унес жизни 427 человек. Похоже, будет объявлена пандемия

04 февраля 2020
Эпидемия коронавируса
Фото: Wikimedia Commons
Количество заразившихся за сутки увеличилось на 3011 человек.

Ученые и эксперты по болезням сообщают, что вспышка коронавируса в Ухане вскоре может приобрести статус пандемии. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». Однако объявление пандемии выведет вирус 2019-nCoV на новый уровень, поскольку этот термин означает более глобальную вспышку.

«Коронавирус очень активно передается и почти наверняка станет пандемией», – Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Медицинская энциклопедия определяет пандемию как форму эпидемического процесса, характеризующуюся массовым распространением заразной болезни в пределах нескольких стран или континентов.

Согласно руководству Министерства здравоохранения и безопасности Великобритании, вирусная вспышка может быть охарактеризована как пандемия, если она «заметно отличается от недавно циркулирующих штаммов» и «у людей практически нет к ней иммунитета».

Эпидемией, напротив, называют более локализованную или региональную вспышку. На данный момент такой статус имеет распространение 2019-nCoV.

«Все более маловероятно, что коронавирус может быть локализован <…> поэтому вполне вероятно, что он будет распространяться как грипп и другие вирусы, но мы до сих пор не знаем, насколько широким и смертельным будет его воздействие», – Томас Фриден, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По последним данным, количество заразившихся 2019-nCoV составило 20 613 человек, 427 из которых скончались. 666 человек были признаны излечившимися и выписаны из медицинских учреждений.

В пятницу 31 января стало известно о двух первых заразившихся коронавирусом в России.