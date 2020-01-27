Китайским коронавирусом можно заразиться от человека без симптомов болезни

Инкубационный период нового штамма коронавируса 2019-nCoV составляет от одного до 14 дней — в этот промежуток времени у человека не проявляется никаких симптомов заболевания. По словам Ма Цзяовея — главы Национальной комиссии здравоохранения Китая, зараженные могут представлять опасность для окружающих, так как вирус может распространяться и в бессимптомный период.

2019-nCoV принадлежит к семейству коронавирусов (Coronaviridae), впервые выделенном в 1965 году. Обычно коронавирусы вызывают простуду, однако есть и более опасные представители семейства: SARS-CoV — тяжёлый острый респираторный синдром или атипичная пневмония, и MERS-CoV — ближневосточный респираторный синдром. Однако даже во время эпидемии SARS-CoV в 2002–2003 годах вирус не передавался во время инкубационного периода. Это значительно усложняет борьбу с распространением заболевания.