Когда наступит пик эпидемии в РФ, где проведут испытания вакцины и другие новости о коронавирусе
По данным на 8 апреля в мире выявлено 1 435 717 случаев коронавирусной инфекции и 82 157 летальных исхода. 302 465 человек выздоровели.
За последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, из них 660 приходится на Москву. Пятеро зараженных скончались, полностью выздоровели 86 человек.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, когда в России следует ожидать пика эпидемии.
По ее словам, если сценарий развития эпидемии не изменится, то спад заболеваемости начнется в июне. Скворцова подчеркнула, что эпидемический процесс в РФ развивается по одному из самых благоприятных сценариев. «Во многом это связано с тем, что мы уже опирались на опыт других стран, допущенные ими ошибки», — отметила глава ФМБА.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович призвала Россию не отказываться раньше времени от самоизоляции.
Медицинские маски есть в продаже менее чем в 13% московских аптек, следует из исследования аптечных точек, проведенного РИА Новости.
«У нас уже давно нет медицинских масок, потому что мы не можем найти добросовестных поставщиков. Сейчас многие поставщики хотят воспользоваться пандемией, предлагают нереальные цены, мы просто не хотим с ними сотрудничать», — объяснила оператор, представляющая сети Eapteka и Пилюли.ру.
Ситуация с медицинскими перчатками и спиртосодержащими антисептиками для рук во многом схожа. От 28% до 56% аптек имеют в наличии данные средства защиты.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия закупила у Китая 51 миллион медицинских масок и поставила их в регионы. Министр добавил, что в настоящее время к доставке в страну из Шанхая готовится еще 21 миллион масок.
Российские тепличные предприятия из-за эпидемии коронавируса и снижения спроса вынуждены ежедневно уничтожать миллионы роз, сообщил президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
По данным организации, в стране в общей сложности 167 гектар современных теплиц. С каждого гектара в день производители в среднем собирают 7 тысяч роз, которые невозможно продать. Таким образом, ежедневно компании уничтожают около 1,2 миллиона роз.
Ситников отметил, что из-за пандемии доходы компаний свелись фактически к нулю, а расходы остались прежними. По его словам, специфика производства цветов такова, что это безостановочный процесс. Растения необходимо постоянно поливать, удобрять, а цветы — срезать.
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира. В ночь на 8 апреля власти открыли трассы и разрешили людям на автомобилях выехать из города. После разблокировки Ухань менее чем за сутки покинули около 65 тысяч человек.
Wuhan celebrates the end of its coronavirus lockdown after 76 long days: https://t.co/WJZWamPVN6 pic.twitter.com/Rnwvy1UnNW— TIME (@TIME) April 7, 2020
За последние сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек. Это самый высокий показатель с момента начала эпидемии в стране. Общее количество погибших составило 12 857 человек, количество зараженных превысило 400 000.
На прошлой неделе в администрации президента Дональда Трампа заявили, что при неблагоприятном развитии событий от COVID-19 могут скончаться от 100 000 до 240 000 жителей США, однако теперь этот прогноз скорректировали в более оптимистичную сторону.
Три больницы в американском штате Массачусетс получили разрешение на проведение первых в стране клинических испытаний японского препарата «Авиган», которое может применяться для лечения коронавируса, сообщает Boston Globe.
Ранее сообщалось, что клинические испытания препарата «Авиган», также известного под названиями «Фавипиравир» и «Фавилавир», в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой новым типом коронавирусной инфекции, начались в Японии в конце марта.
Директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов на совещании у президента России Владимира Путина заявил, что клинические исследования отечественной антикоронавирусной вакцины можно начать уже в мае.
Он отметил, что у ГНЦ «Вектор» есть технологические платформы вакцин, которые уже проверены на людях для других инфекций, и их можно применить для коронавируса, «перескочив» с исследований на животных, которые идут сейчас, к исследованиям на добровольцах.
По словам Максютова, уже сейчас многие россияне готовы протестировать отечественную вакцину от коронавируса на себе, и даже уже набрана группа добровольцев. Количество желающих участвовать в клинических исследованиях вакцин намного превышает тот минимум, который необходим для проведения исследования.
Создатель и руководитель платформы микроблогов Twitter и платежного приложения Square Джек Дорси пообещал пожертвовать почти миллиард долларов на борьбу с коронавирусом.
I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz— jack (@jack) April 7, 2020
Дорси отметил, что это около 28% от всего его состояния. Деньги пойдут на создание фонда Start Small.
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