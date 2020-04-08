Когда наступит пик эпидемии в РФ, где проведут испытания вакцины и другие новости о коронавирусе

Медицинские маски есть в продаже менее чем в 13% московских аптек, следует из исследования аптечных точек, проведенного РИА Новости.

«У нас уже давно нет медицинских масок, потому что мы не можем найти добросовестных поставщиков. Сейчас многие поставщики хотят воспользоваться пандемией, предлагают нереальные цены, мы просто не хотим с ними сотрудничать», — объяснила оператор, представляющая сети Eapteka и Пилюли.ру.

Ситуация с медицинскими перчатками и спиртосодержащими антисептиками для рук во многом схожа. От 28% до 56% аптек имеют в наличии данные средства защиты.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия закупила у Китая 51 миллион медицинских масок и поставила их в регионы. Министр добавил, что в настоящее время к доставке в страну из Шанхая готовится еще 21 миллион масок.