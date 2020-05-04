Когда ждать второй волны эпидемии, какие лекарства помогают и вредят при COVID-19 и другие вопросы о коронавирусе
По данным на 4 мая, в мире выявлено 3 570 530 случаев коронавирусной инфекции и 248 378 летальных исходов. Выздоровел 1 160 871 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России подтвержден 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 50,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 1 456 человек.
Наибольшее количество случаев зафиксировано в Москве (5 795), Московской области (803), Санкт-Петербурге (317), Мурманской области (280), Республике Дагестан (160), Нижегородской области (157), Кабардино-Балкарской Республике (105), Ямало-Ненецком АО (104) и Брянской области (102).
Всего в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.
Россия находится на седьмом месте в мире по количеству выявленных случаев COVID-19. Впереди Германия (165 664), Франция (168 693), Великобритания (186 599), Италия (210 717), Испания (247 122) и США (1 188 421).
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица успешно справляется со сдерживанием коронавируса. По словам чиновника, согласно результатам скрининговых исследований, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
СергейСобянин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что определенные ограничения в стране будут действовать и по окончании пандемии, пока не будет создана эффективная вакцина против коронавируса. «Мы учимся жить по-новому, в условиях, когда вирус есть. И вырабатывая те или иные алгоритмы, мы говорим: здесь снимаем ограничения, но вместе с тем, у нас люди старшего поколения остаются все равно дома, люди с хронической патологией... этот баланс... в условиях этого баланса нам придется жить определенное время, пока мы не найдем средство защиты — лекарство или вакцину», — считает Попова.
В Роспотребнадзоре полагают, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции. Однако в осенний период, при наступлении дождливой и прохладной погоды, «при возвращении на места учебы или работы россиян высока вероятность второй волны заболеваемости», — отмечают в ведомстве.
Пресс-секретарь главы правительства РФ Борис Беляков рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого на прошлой неделе была выявлена коронавирусная инфекция, чувствует себя нормально.
«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение», — отметил Беляков. По его словам, в настоящее время Мишустин находится в медучреждении, однако продолжает активно работать с документами и общается с коллегами по телефону.
Результаты последних наблюдений за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции подтверждают, что COVID-19 может поражать любые органы человека, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.
«(Клинические проявления) чрезвычайно разнообразны по своим формам: от бессимптомного носительства, заболевания по типу ОРВИ, до пневмонии различной степени тяжести с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, поражения сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека», — отметил Брико.
Академик пояснил, что рецепторы ACE2, к которым чаще всего прикрепляется возбудитель, представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, центральной нервной системы.
Коронавирус в мире
Правительство Великобритании планирует ввести «паспорт иммунитета» в течение следующих 12 месяцев. Документ будет фиксировать то, что его владелец здоров и не обязан находиться на карантине. Британские чиновники уже ведут переговоры со стартапами для создания цифровых удостоверений личности. Владельцы паспорта смогут посещать магазины, офисы или даже друзей и родственников. Предполагается, что подобный пропуск может действовать до конца 2021 года.
#Tech The U.K. Planning To Create Immunity Passports In The Next 12 Months https://t.co/JBNlCCwddR pic.twitter.com/ke5Jdnwg8H— Tech Times (@TechTimes_News) May 2, 2020
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом. Об этом рассказал сам Джонсон.
Власти готовились к худшему сценарию, когда он находился в реанимации и врачи не были уверены в исходе. Доктора также готовились официально заявить, что премьер скончался в результате заражения коронавирусом.
БорисДжонсон
27 апреля Джонсон вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра спустя месяц, после того как заразился коронавирусом. Лечение политик проходил в больнице Святого Томаса, где он три ночи провел в реанимации.
Он также назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь. Новорожденного зовут Уилфред Лоури Николас Джонсон.
Boris Johnson says doctors prepared to announce his death as he was treated for Covid-19https://t.co/Gyu2O2BA6z pic.twitter.com/OAxcKC81C3— ITV News (@itvnews) May 3, 2020
Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих.
Разработчики теста рассчитывают, что он позволит выявлять наличие коронавируса в крови уже через 24 часа после заражения, то есть примерно на четыре дня раньше, чем уже применяющиеся тесты.
Глава лаборатории биотехнологий DARPA доктор Брэд Рингайзен заявил, что в ближайшую неделю ожидается получение разрешения на использование теста от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Американская технологическая компания NVIDIA представила аппарат ИВЛ за 400 долларов. Его можно использовать в экстренных случаях — если количество зараженных будет слишком большим и на них не хватит стандартных медицинских устройств.
Главный научный сотрудник NVIDIA Билл Дэлли опубликовал исходный код и дизайн недорогого, простого в сборке вентилятора, который, по его мнению, можно использовать для лечения пациентов с COVID-19. Дэлли разработал устройство всего за несколько недель. Он создал его на основе двух легкодоступных компонентов: пропорционального электромагнитного клапана и микроконтроллера — все это обойдется всего в 400 долларов.
«Наша философия заключается в создании самого простого вентилятора, который можно произвести. При этом он должен отвечать потребностям пациентов, которых лечат от COVID-19», — отметил Дэлли в видео, объяснив, что аппарат способен точно измерять расход и давление подаваемого воздуха.
Исследования о коронавирусе
Ученые из Китая выяснили механизм действия препарата ремдесивира на коронавирус SARS-CoV-2. Исследование показало, что действующее вещество блокирует РНК-полимеразу (репликазу), играющую ключевую роль в размножении патогена коронавируса.
Ремдесивир подавляет репликацию вируса, вступая в реакцию с его геномом и блокируя действие репликазы. Этот механизм эффективен для разных групп вирусов. Ученые считают возможным разработать на основе этого механизма противовирусные препараты широкого спектра действия.
Другое лекарство, активно применявшееся при лечениии COVID-19 — гепарин, напротив, не понижает, а повышает вероятность гибели пациентов от инфекции. По словам китайских ученых, гепарин уже применяли для борьбы с коронавирусом в больницах Уханя в период с февраля до первых дней апреля этого года. Исследователи проанализировали данные по итогам его использования в полевом госпитале Уханя, который построили для самых тяжелых больных.
Прием этого антикоагулянта, как объясняют исследователи, иногда приводил к тромбоцитной недостаточности. Это состояние связано с тем, что иммунитет по пока неизвестным причинам начинает вырабатывать антитела, которые могут соединяться с молекулами гепарина. Антитела атакуют тромбоциты, с которыми взаимодействует гепарин, что приводит к массовой гибели клеток. В результате не только не растворяются старые тромбы, но и образуются новые, а также появляются другие опасные последствия.
В целом от подобных осложнений пострадали более 40% пациентов, которые попали в реанимацию с тяжелой формой коронавирусной инфекции, тогда как обычно тромбоцитная недостаточность развивается лишь у 1% больных после долгого приема гепарина.
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал, при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. По словам Ершова, оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета против COVID-19 — это протекание болезни в средней форме без чрезмерного использования медикаментов.
По словам профессора, должный иммунитет, обеспечивающий защиту от инфекции, может не сформироваться в двух случаях: очень легкое или крайне тяжелое течение болезни. В первом случае в организме человека, несмотря на заражение, не оказывается разрешающего количества вируса, чтобы он отнесся к инфекции серьезно и выработал на нее антитела.
«Второй случай, когда иммунитет не формируется, — если человек чрезмерно сильно переболел. При крайне тяжелом течении организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни в настоящем моменте, а не на формирование защиты для будущего. У организма просто не хватает сил, а именно белков для формирования антител», — говорит Ершов.
Специалист добавил, что проблема с нынешним коронавирусом заключается в том, что он появился недавно и, соответственно, прошло недостаточно времени для «знакомства» с этим вирусом. «Из-за того, что это SARS, есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года. Но подтвержденных данных по сохранению нет», — заключил профессор.