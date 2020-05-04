Когда ждать второй волны эпидемии, какие лекарства помогают и вредят при COVID-19 и другие вопросы о коронавирусе

За последние сутки в России подтвержден 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 50,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 1 456 человек.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Москве (5 795), Московской области (803), Санкт-Петербурге (317), Мурманской области (280), Республике Дагестан (160), Нижегородской области (157), Кабардино-Балкарской Республике (105), Ямало-Ненецком АО (104) и Брянской области (102).

Всего в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.

Россия находится на седьмом месте в мире по количеству выявленных случаев COVID-19. Впереди Германия (165 664), Франция (168 693), Великобритания (186 599), Италия (210 717), Испания (247 122) и США (1 188 421).

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица успешно справляется со сдерживанием коронавируса. По словам чиновника, согласно результатам скрининговых исследований, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.