Количество случаев COVID-19 перевалило за 100 миллионов

Спустя год с небольшим с момента первого выявленного случая заражения коронавирусной инфекцией в мире насчитывается уже более 100 миллионов человек, которые непосредственно столкнулись с болезнью.

Более 25 миллионов заражений приходится на США, следом идут Индия (10,6 млн), Бразилия (8,8 млн), Россия (3,7 млн), Великобритания (3,6 млн), Франция (3,0 млн), Испания (2,7 млн), Италия (2,4 млн), Турция (2,4 млн) и Германия (2,1 млн).

Китай, где был зарегистрирован первый очаг эпидемии, достаточно быстро справился с распространением заражения. Там выявлено всего 90 тысяч случаев COVID-19 (и это при населении более 1,4 млрд человек). По этому показателю страна находится на 83 месте в мире.