SARS-CoV-2 сохранился на лайнере Diamond Princess спустя 17 дней после того, как все зараженные покинули судно

В феврале, когда вспышка коронавируса только набирала обороты, пассажиры круизного лайнера Diamond Princess стали самой большой группой зараженных за пределами материкового Китая. Общее количество заболевших составило 712 человек. Согласно отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), у 46% заразившихся на момент теста не было никаких симптомов заболевания, а у 18% симптомы не проявились вообще.

С 5 февраля судно находилось на карантине в порту Йокогамы, а спустя две недели 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды, покинули лайнер. Как сообщает CDC, следы РНК SARS-CoV-2 сохранялись в каютах судна до 17 дней после того, как все покинули Diamond Princess. При этом коронавирус выжил в помещениях, где находились как зараженные с симптомами, так и без них. После завершения работ исследователями судно было продезинфицировано и покинуло порт Йокогамы.

Ранее ученые провели эксперимент, для того, чтобы определить, как долго коронавирус может сохраняться на разных поверхностях. Согласно полученным данным, SARS-CoV-2 дольше всего держится на пластмассе и нержавеющей стали — до 72 часов. На картоне выживаемость вируса составляет около 24 часов, а на медных поверхностях — лишь 4 часа.

CDC отмечает, что данные, полученные с Diamond Princess, требуют дальнейшего изучения. Также требуются новые эксперименты, которые помогут получить более точную информацию о выживаемости SARS-CoV-2 во внешней среде.