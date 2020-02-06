Коронавирус почти не затронул детей. Ученые не знают почему

Впервые о вспышке коронавируса стало известно в конце декабря прошлого года, однако по состоянию на 22 января никто из детей младше 15 лет не подхватил инфекцию. Согласно исследованию, опубликованному в New England Journal of Medicinе, «дети могут быть менее подвержены заражению или при заражении у них могут проявляться более легкие симптомы».
После 22 января врачи зафиксировали несколько отдельных случаев заболевания среди детей. Вирусом заразились девятимесячная девочка в Пекине, ребенок в Германии, которому вирус передался от отца и ребенок в Шэньчжэне, у которого был обнаружен вирус, но не проявилось никаких его симптомов.
В среду, 5 февраля, китайские власти сообщили об обнаружении коронавируса у младенца спустя 30 часов после рождения. К тому моменту мать малыша уже была инфицирована. Однако большинство детей кажутся менее уязвимыми для вируса, чем взрослые.
Исследователи отмечают, что коронавирус имеет значительное сходство с вирусом SARS, который стал причиной вспышки атипичной пневмонии в 2002 году. Тогда инфекция убила 774 человека и заразила более 8 тысяч. Однако подтвержденных случаев заболевания среди детей было лишь 80.
В отчете за 2007 год эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний определили, что у детей в возрасте 12 лет и младше симптомы были слабее, чем у взрослых. Ни один ребенок или подросток не умер от вируса, и был только один случай, когда ребенок передал SARS другому человеку.
Ученые полагают, что есть два возможных объяснения, почему так мало детей заразились коронавирусом: либо они менее подвержены риску заражения, либо причина в том, как их организм реагирует на вирус. Однако объяснить, почему так происходит, эксперты пока не могут.
Медики отмечают, что это очень хорошие новости, поскольку если дети станут более восприимчивы к коронавирусу, вспышка заболевания может усилиться многократно.
«Я педиатр, я люблю детей, но они способствуют распространению респираторных вирусов. Гораздо проще объяснить взрослым, как нужно себя вести, чтобы не заразиться самому и не заразить других – мыть чаще руки, прикрывать рот во время кашля и чихания, сократить общение и контакты с другими людьми. Но, когда болеют дети, они все равно хотят прижаться к маме или поиграть со своими братьями и сестрами», – говорит Аарон Милстоун, эпидемиолог и профессор педиатрии в Университете Джона Хопкинса.
По мере того, как регистрируется все больше случаев заражения новым коронавирусом, дети не становятся неуязвимыми для него и за них тоже стоит волноваться. Однако врачи утверждают, что в настоящее время людям больше следует опасаться обыкновенного гриппа, чем этого вируса: дети младше 5 лет подвержены высокому риску развития серьезных осложнений, вызванных вирусом гриппа, таких как пневмония, дыхательная и почечная недостаточность. Именно дети чаще всего становятся виновниками вспышек гриппа.
По последним данным, коронавирусом заразились 28 344 человека, 565 из которых погибли. За пределами Китая зафиксировано два смертельных случая. В то же время 1286 человек излечились от заболевания.