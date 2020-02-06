Коронавирус почти не затронул детей. Ученые не знают почему

Исследователи отмечают, что коронавирус имеет значительное сходство с вирусом SARS, который стал причиной вспышки атипичной пневмонии в 2002 году. Тогда инфекция убила 774 человека и заразила более 8 тысяч. Однако подтвержденных случаев заболевания среди детей было лишь 80.

В отчете за 2007 год эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний определили, что у детей в возрасте 12 лет и младше симптомы были слабее, чем у взрослых. Ни один ребенок или подросток не умер от вируса, и был только один случай, когда ребенок передал SARS другому человеку.

Ученые полагают, что есть два возможных объяснения, почему так мало детей заразились коронавирусом: либо они менее подвержены риску заражения, либо причина в том, как их организм реагирует на вирус. Однако объяснить, почему так происходит, эксперты пока не могут.

Медики отмечают, что это очень хорошие новости, поскольку если дети станут более восприимчивы к коронавирусу, вспышка заболевания может усилиться многократно.

«Я педиатр, я люблю детей, но они способствуют распространению респираторных вирусов. Гораздо проще объяснить взрослым, как нужно себя вести, чтобы не заразиться самому и не заразить других – мыть чаще руки, прикрывать рот во время кашля и чихания, сократить общение и контакты с другими людьми. Но, когда болеют дети, они все равно хотят прижаться к маме или поиграть со своими братьями и сестрами», – говорит Аарон Милстоун, эпидемиолог и профессор педиатрии в Университете Джона Хопкинса.