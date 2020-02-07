Коронавирус обнаружили у панголинов. Возможно, через них он передался человеку

Ранее китайские ученые высказывали мнение, что впервые заразиться коронавирусом человек мог от змей, которые, в свою очередь, получили его от летучих мышей. Теперь наиболее вероятное предположение – что летучие мыши заразили вирусом панголинов, а от тех он попал уже к людям.

Из всех млекопитающих главным объектом незаконной торговли считаются именно панголины. Млекопитающие ящеры крайне популярны среди браконьеров – особенно в Азии – из-за их чешуи. Высокие цены на чешую связаны с важной ролью, которую она играет в китайской народной медицине. Лечить чешуей ящеров предлагают множество заболеваний: от астмы до артрита (даже говорят, что она способствует лактации у матерей). Мясо панголинов также высоко ценится, в Китае и Вьетнаме оно считается деликатесом.

В 2017-м был введен запрет на торговлю всеми восемью видами панголинов. Однако согласно данным Traffic, в торговлю панголинами втянуто не менее 67 стран на пяти континентах, но самые крупные партии чешуи поставляются из Камеруна, Нигерии, Сьерра-Леоне и Уганды. Главный рынок сбыта – Китай.

Никто точно не знает, сколько тонн чешуи – и скольких панголинов – ежегодно провозят контрабандой. Известно лишь, что цифра велика. Так, в 2017 году китайские таможенники изъяли 11,9 тонны чешуи, ради которой было убито 30 тысяч панголинов (на сегодня это одна из самых крупных конфискованных партий). А в 2018 году власти Гонконга перехватили восемь тонн чешуи в одной-единственной поставке, тоже направлявшейся в Китай.