Коронавирус обнаружили у панголинов. Возможно, через них он передался человеку
Последовательности генома нового штамма коронавируса, обнаруженного у панголинов, на 99 процентов идентичны коронавирусу, найденному у инфицированных людей. Об этом сообщают ученые из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, которые провели анализ около тысячи образцов генетического материала. Авторы работы указывают, что панголины могут быть промежуточными хозяевами вируса, однако пока нет доказательств того, что 2019-nCoV передался человеку именно от панголинов.
Исследователи утверждают, что их работа позволит быстрее взять под контроль вспышку коронавируса. Они надеются, что она поможет ученым найти других потенциальных хозяев вируса, а пока что призывают граждан Китая не приближаться к диким животным и не употреблять их в пищу – и в качестве лекарств. На рынке морепродуктов в Ухане, где вспыхнуло заболевание, продавалось и живые дикие животные – но неизвестно, были ли среди них панголины.
Профессор ветеринарной медицины в Городском университете Гонконга Дирк Пфайффер говорит, что собранных данных недостаточно, чтобы сделать достоверные выводы о возможной передаче вируса от панголина человеку.
Ранее китайские ученые высказывали мнение, что впервые заразиться коронавирусом человек мог от змей, которые, в свою очередь, получили его от летучих мышей. Теперь наиболее вероятное предположение – что летучие мыши заразили вирусом панголинов, а от тех он попал уже к людям.
Из всех млекопитающих главным объектом незаконной торговли считаются именно панголины. Млекопитающие ящеры крайне популярны среди браконьеров – особенно в Азии – из-за их чешуи. Высокие цены на чешую связаны с важной ролью, которую она играет в китайской народной медицине. Лечить чешуей ящеров предлагают множество заболеваний: от астмы до артрита (даже говорят, что она способствует лактации у матерей). Мясо панголинов также высоко ценится, в Китае и Вьетнаме оно считается деликатесом.
В 2017-м был введен запрет на торговлю всеми восемью видами панголинов. Однако согласно данным Traffic, в торговлю панголинами втянуто не менее 67 стран на пяти континентах, но самые крупные партии чешуи поставляются из Камеруна, Нигерии, Сьерра-Леоне и Уганды. Главный рынок сбыта – Китай.
Никто точно не знает, сколько тонн чешуи – и скольких панголинов – ежегодно провозят контрабандой. Известно лишь, что цифра велика. Так, в 2017 году китайские таможенники изъяли 11,9 тонны чешуи, ради которой было убито 30 тысяч панголинов (на сегодня это одна из самых крупных конфискованных партий). А в 2018 году власти Гонконга перехватили восемь тонн чешуи в одной-единственной поставке, тоже направлявшейся в Китай.
По последним данным, количество заразившихся 2019-nCoV составило 31 520 человек, 638 из которых скончались. 1726 человек были признаны излечившимися и выписаны из медицинских учреждений.