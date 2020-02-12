Китайский коронавирус получил официальное название

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал испытание вакцин против коронавируса на животных. Вакцина mRNA была разработана CDC совместно с базирующейся в Шанхае Медицинской школой университета Тунцзи и компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Образцы вакцины были введены более чем ста мышам.

Однако Гейбрейесус сообщил, что эффективная вакцина от COVID-19 будет готова не ранее, чем через 18 месяцев. Он отметил, что текущая ситуация с эпидемией — «лишь верхушка айсберга», и уровень заболеваемости за пределами КНР будет расти.

По последним данным, общее количество заразившихся COVID-19 составляет 45 188 человек. 1 116 из них скончались, а 4 858 излечились и были выписаны из медицинских учреждений. В России было зафиксировано два случая заболевания. Оба заразившихся — граждане Китая, которые к настоящему моменту уже выписаны из больницы.