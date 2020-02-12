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Китайский коронавирус 2020

Китайский коронавирус получил официальное название

12 февраля 2020
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Фото: World Health Organization
Всемирная организация здравоохранения назвала вирус COVID-19.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава организации Тедрос Адханом Гейбрейесус. Он пояснил, что официальное название требуется для того, чтобы избежать путаницы и неточностей.

«Нам нужно было найти название, которое не связано с географическим местоположением, каким-либо животным, человеком или с группой людей, но которое можно произносить и связать с заболеванием», – Тедрос Адханом Гейбрейесус.

Слово «коронавирус» относится к группе вирусов, а не к конкретному штамму, впервые обнаруженному в Ухане. Международный комитет по таксономии вирусов использовал обозначение SARS-CoV-2. Также широко распространенным было обозначение 2019-nCoV, но оно не было официальным.

Новое название получилось из соединения слов corona («корона»), virus («вирус»), disease («болезнь») и числа 2019 — года, когда вирус был впервые обнаружен.

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал испытание вакцин против коронавируса на животных. Вакцина mRNA была разработана CDC совместно с базирующейся в Шанхае Медицинской школой университета Тунцзи и компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Образцы вакцины были введены более чем ста мышам.

Однако Гейбрейесус сообщил, что эффективная вакцина от COVID-19 будет готова не ранее, чем через 18 месяцев. Он отметил, что текущая ситуация с эпидемией — «лишь верхушка айсберга», и уровень заболеваемости за пределами КНР будет расти.

По последним данным, общее количество заразившихся COVID-19 составляет 45 188 человек. 1 116 из них скончались, а 4 858 излечились и были выписаны из медицинских учреждений. В России было зафиксировано два случая заболевания. Оба заразившихся — граждане Китая, которые к настоящему моменту уже выписаны из больницы.