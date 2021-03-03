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Коронавирус 2020

Коронавирус способен убивать клетки сердечной мышцы

National Geographic Россия
03 марта 2021
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Фото: pixabay.com
Ученые продолжают изучать инфекцию, которая в 2020 году изменила мир до неузнаваемости.

Новое надежное исследование продемонстрировало, как SARS-CoV-2, коронавирус, вызывающий COVID-19, может инфицировать и напрямую повреждать ткани сердца. Исследование предполагает, что ранее сообщаемые случаи повреждения сердца у пациентов с COVID-19 связаны не с воспалением в ответ на инфекцию, а с самим вирусом, влияющим на сердечную мышцу.

Хотя COVID-19 изначально считался респираторным заболеванием, последовательные отчеты в 2020 году указывали на то, что пациенты страдали значительными сердечно-сосудистыми осложнениями в ходе болезни. Ранее считалось, что проблемы с сердцем, связанные с COVID-19, являются вторичным результатом широко распространенного воспаления, которое сопровождает болезнь.

«В начале пандемии у нас были доказательства того, что этот коронавирус может вызывать сердечную недостаточность или повреждение сердца у в целом здоровых людей, что вызывало тревогу у кардиологов. Даже у некоторых спортсменов колледжей, которым разрешили вернуться к физическим занятиям после заражения COVID-19, позже появились рубцы на сердце. Были споры о том, связано ли это с прямой инфекцией сердца или с системной воспалительной реакцией, возникающей из-за инфекции легких», — Кори Лавин, ведущий автор исследования из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Чтобы лучше понять, как SARS-CoV-2 взаимодействует с тканью сердца человека, исследователи разработали модели сердечной мышцы с использованием стволовых клеток. Эти модели in vitro позволили окончательно продемонстрировать, как вирус специфически поражает клетки сердечной мышцы.

Моделирование также показало, что вирус напрямую разрушает сердечные клетки, отвечающие за сокращение мышц, называемых кардиомиоцитами. Это конкретное повреждение сердечных клеток может происходить при отсутствии воспаления или усиливаться в результате любого воспаления.

У выздоровевших пациентов с COVID-19 все чаще обнаруживаются стойкие проблемы с сердцем. Недавнее исследование, отслеживающее госпитализированных пациентов с COVID-19 в течение нескольких месяцев после выписки, показало, что 50% из них страдали той или иной формой продолжающегося повреждения сердца.

Неясно, насколько продолжительным может быть это повреждение сердца и какое влияние оно окажет на здоровье сердечно-сосудистой системы в будущем.

«Даже у молодых людей, у которых были очень легкие симптомы, позже могут развиться проблемы с сердцем, что ограничивает их физическую активность. Мы хотим понять, что происходит, чтобы предотвратить или вылечить такие последствия», — говорит Лавин.

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