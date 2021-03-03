Коронавирус способен убивать клетки сердечной мышцы

Новое надежное исследование продемонстрировало, как SARS-CoV-2, коронавирус, вызывающий COVID-19, может инфицировать и напрямую повреждать ткани сердца. Исследование предполагает, что ранее сообщаемые случаи повреждения сердца у пациентов с COVID-19 связаны не с воспалением в ответ на инфекцию, а с самим вирусом, влияющим на сердечную мышцу.
Хотя COVID-19 изначально считался респираторным заболеванием, последовательные отчеты в 2020 году указывали на то, что пациенты страдали значительными сердечно-сосудистыми осложнениями в ходе болезни. Ранее считалось, что проблемы с сердцем, связанные с COVID-19, являются вторичным результатом широко распространенного воспаления, которое сопровождает болезнь.
Чтобы лучше понять, как SARS-CoV-2 взаимодействует с тканью сердца человека, исследователи разработали модели сердечной мышцы с использованием стволовых клеток. Эти модели in vitro позволили окончательно продемонстрировать, как вирус специфически поражает клетки сердечной мышцы.
Моделирование также показало, что вирус напрямую разрушает сердечные клетки, отвечающие за сокращение мышц, называемых кардиомиоцитами. Это конкретное повреждение сердечных клеток может происходить при отсутствии воспаления или усиливаться в результате любого воспаления.
У выздоровевших пациентов с COVID-19 все чаще обнаруживаются стойкие проблемы с сердцем. Недавнее исследование, отслеживающее госпитализированных пациентов с COVID-19 в течение нескольких месяцев после выписки, показало, что 50% из них страдали той или иной формой продолжающегося повреждения сердца.
Неясно, насколько продолжительным может быть это повреждение сердца и какое влияние оно окажет на здоровье сердечно-сосудистой системы в будущем.
«Даже у молодых людей, у которых были очень легкие симптомы, позже могут развиться проблемы с сердцем, что ограничивает их физическую активность. Мы хотим понять, что происходит, чтобы предотвратить или вылечить такие последствия», — говорит Лавин.