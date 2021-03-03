Коронавирус способен убивать клетки сердечной мышцы

Чтобы лучше понять, как SARS-CoV-2 взаимодействует с тканью сердца человека, исследователи разработали модели сердечной мышцы с использованием стволовых клеток. Эти модели in vitro позволили окончательно продемонстрировать, как вирус специфически поражает клетки сердечной мышцы.

Моделирование также показало, что вирус напрямую разрушает сердечные клетки, отвечающие за сокращение мышц, называемых кардиомиоцитами. Это конкретное повреждение сердечных клеток может происходить при отсутствии воспаления или усиливаться в результате любого воспаления.

У выздоровевших пациентов с COVID-19 все чаще обнаруживаются стойкие проблемы с сердцем. Недавнее исследование, отслеживающее госпитализированных пациентов с COVID-19 в течение нескольких месяцев после выписки, показало, что 50% из них страдали той или иной формой продолжающегося повреждения сердца.

Неясно, насколько продолжительным может быть это повреждение сердца и какое влияние оно окажет на здоровье сердечно-сосудистой системы в будущем.

«Даже у молодых людей, у которых были очень легкие симптомы, позже могут развиться проблемы с сердцем, что ограничивает их физическую активность. Мы хотим понять, что происходит, чтобы предотвратить или вылечить такие последствия», — говорит Лавин.